Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, diyette düzenli brokoli tüketiminin engellediği hastalıklardan bahsederek, brokolinin bilinmeyen faydalarını açıkladı. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, '1 bardak çiğ brokoli günlük C vitamini ihtiyacının %153'ini, folat ihtiyacının %14'ünü, A vitamini ihtiyacının %11'ini ve diyet lifi ihtiyacının da %9'unu karşılar. K vitamini: Kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gereklidir. Potasyum: Sinirlerin iletimi ve kalbin kasılma fonksiyonları için gerekli bir mineral ve elektrolittir. 'Osteoartiriti önler: Brokoli içerdiği sulforaphen adlı bileşik sayesinde eklem rahatsızlıklarına karşı savaşır. Bu bileşik iltihaplanmaya neden olan enzimleri yok ederek kıkırdağın yapısını korur. Diyabetle oluşan kalp hasarını önler: Brokoli tüketimi kalp kan damarlarını koruyucu etki gösteren enzimlerin üretimini sağlayıp, bu enzimlere zarar veren moleküllerin etkisini azaltır. Kanser riskini azaltır: Her ay 3 kez brokoli tüketimi mesane kanserine yakalanma riskini %40 azaltmaktadır. Brokoli bitkisinin bileşikleri vücudu havadan kaynaklı kirleticilerin etkisinden arındırır. Yapılan bir çalışmada ½ bardak brokoli filizi içeren içecek tüketimi yüksek oranda benzen ve akroleynin vücuttan atılmasını sağlamıştır. Bunlar insanlar için kansorejen ve akciğeri tahriş edici maddelerdir.