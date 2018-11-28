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Ayda 3 defa yemek yeterli... önlüyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, diyette düzenli tüketiminin engellediği hastalıklardan bahsederek, brokolinin bilinmeyen faydalarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 11:56
Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "1 bardak çiğ günlük C vitamini ihtiyacının %153'ini, folat ihtiyacının %14'ünü, A vitamini ihtiyacının %11'ini ve diyet lifi ihtiyacının da %9'unu karşılar.

Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

K vitamini: Kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gereklidir.
C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal hasarına karşı vücudu korur.
Lif: Yüksek lif içeren diyetler sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcıdır.

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Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

Potasyum: Sinirlerin iletimi ve kalbin kasılma fonksiyonları için gerekli bir mineral ve elektrolittir.
Folat: Vücutta yeni hücrelerin üretimi ve korunması için gereklidir.
Lutein: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt oluşum riskini yavaşlatabilir" diye konuştu.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

"Osteoartiriti önler: içerdiği sulforaphen adlı bileşik sayesinde eklem rahatsızlıklarına karşı savaşır. Bu bileşik iltihaplanmaya neden olan enzimleri yok ederek kıkırdağın yapısını korur.

Cildi UV ışığın etkilerine karşı korur: Brokoli cilt kanserini önlemeye yardımcıdır. Bu özelliğinden brokoliyi yiyerek değil cilde doğrudan uygulayarak faydalanabiliriz. Yapılan çalışmalarda ultraviyole radyasyonun zararlı etkileri cilde brokoli ekstresi uygulandığında azaltılmıştır.

Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

Diyabetle oluşan kalp hasarını önler: tüketimi kalp kan damarlarını koruyucu etki gösteren enzimlerin üretimini sağlayıp, bu enzimlere zarar veren moleküllerin etkisini azaltır.

Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

Kanser riskini azaltır: Her ay 3 kez tüketimi mesane kanserine yakalanma riskini %40 azaltmaktadır.

Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

bitkisinin bileşikleri vücudu havadan kaynaklı kirleticilerin etkisinden arındırır. Yapılan bir çalışmada ½ bardak brokoli filizi içeren içecek tüketimi yüksek oranda benzen ve akroleynin vücuttan atılmasını sağlamıştır. Bunlar insanlar için kansorejen ve akciğeri tahriş edici maddelerdir.

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