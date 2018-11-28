Ayda 3 defa yemek yeterli...Kanseri önlüyor!

K vitamini: Kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gereklidir.

C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal hasarına karşı vücudu korur.

Lif: Yüksek lif içeren diyetler sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcıdır.

