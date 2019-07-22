Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obeziteye davetiye çıkarıyor. Kilo vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Amerika'da yaşayan Nikki Wester yemek yeme bağımlısı olarak hayatını sürdürüyordu. Bu durumun kendisi ölüme götüreceğine ikna olan Nikki Wester azimle 206 kilo vererek güzelliğini ortaya çıkardı. Çeşitli kilo verme yöntemleri deneyen ve 294 kilodan 88 kiloya düşen genç kadının değişimi dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Nikki emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının inanılmaz görüntüsü ve diğer kilo verme öyküleri...