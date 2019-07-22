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  • Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz öyküleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obeziteye davetiye çıkarıyor. Kilo vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Amerika'da yaşayan yemek yeme bağımlısı olarak hayatını sürdürüyordu. Bu durumun kendisi ölüme götüreceğine ikna olan Nikki Wester azimle 206 kilo vererek güzelliğini ortaya çıkardı. Çeşitli yöntemleri deneyen ve 294 kilodan 88 kiloya düşen genç kadının dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Nikki emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının inanılmaz görüntüsü ve diğer ...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 12:18
Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obeziteye davetiye çıkarıyor. Kilo vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Amerika'da yaşayan yemek yeme bağımlısı olarak hayatını sürdürüyordu. Bu durumun kendisi ölüme götüreceğine ikna olan Nikki Wester azimle 206 kilo vererek güzelliğini ortaya çıkardı. Çeşitli yöntemleri deneyen ve 294 kilodan 88 kiloya düşen genç kadının dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Nikki emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının inanılmaz görüntüsü ve diğer ...

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Birkaç yıl önce hareket edemeyecek kadar kilolu olan 'in hayatı adeta cehenneme dönmüştü. En son 294 kilo olan Wester, neredeyse kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişti.

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Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Amerika Tennessee'de yaşayan , yemek yeme bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Hayatı belgeselleştirilen genç kadın, vücudu nedeniyle çok acı çektiğini ve bu durumdan nefret ettiğini söylemişti.

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Yemek yeme bağımlılığının kendisini öldüreceğini düşünüp, kilo vermeye ikna olan , iki yılda verdiği kilolarla hayrete düşürdü.

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Şimdi ise görenleri hayrete düşürüyor.

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

Nikki 158 kiloya kadar düştüğünde doktor kendisini operasyona hazırladı. Nikki'nin bel bölgesinden 25 kilo ağırlığında deri alındı.

Azimle 206 kilo verdi tam bir afete dönüştü! İşte inanılmaz kilo verme öyküleri...

27 yaşındaki Simone Anderson, tüp mide ameliyatından sonra 85 kilo kaybetti. Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşayan Simone Anderson'un kilo verdikten sonraki o kadar şaşkınlık verici ki Instagram'da paylaştığı fotoğraflara birçok takipçisi inanmıyor hatta ağır yorumlarda bulunuyor.

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