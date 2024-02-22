Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:56
B12 eksikliğini günler içerisinde bitiren besin! Düzenli tükettiğinizde hafızayı zehir gibi yapıyor...
Kendinizi sürekli olarak yorgun ve bitkin hissediyorsanız ve genel bir sinirlilik haliniz varsa B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. B12 eksikliği, hayat kalitesini düşürdüğü gibi sağlığınızı korumada da vücudunuzun yetersiz kalmasına ve direncinin düşmesine neden olabilir. O nedenle B12 bakımından zengin bu gıdaları tüketmeniz önerilmektedir...