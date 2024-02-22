Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
09:18
B12 eksikliğini günler içerisinde bitiriyor! Düzenli tüketimi hafızayı zehir gibi yapıyor...
Sürekli kendinizi yorgun ve halsiz hissediyor, devamlı olarak bir sinirlilik hali içerisindeyseniz bunun nedeni B12 eksikliği yaşamanız olabilir. Hayat kalitesini ciddi oranda düşürdüğü gibi başta sinir sistemi olmak üzere tüm vücuda zarar veren B12 eksikliğinin giderilmesi, sağlığınızı korumada büyük önem taşıyor. İşte uzmanların önerdiği ve mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gereken o besinler…