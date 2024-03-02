B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

B12 vitamini, vücudun kendi başına üretebildiği bir vitamin değildir. Eksikliği konusunda en çok şikayet edilen vitaminlerden biri olan B12 vitamini DNA ve sinir sisteminin vazgeçilmez vitaminidir. B12 eksikliği söz konusu olduğunda birçok rahatsızlık beraberinde ortaya çıkar.