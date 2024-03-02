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Haberler Galeri B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor
Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:12

B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

En sık karşılaşılan problemlerden biri olan B12 vitamin eksikliği ihmal edildiğinde bilişsel fonksiyonlar başta olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, B12 vitamin eksikliği ile başa çıkmanın yolunun besinlerden geçtiğini belirtiyor. Vücut tarafından üretilemediği için tüketilen besinlerin B12 vitamini içerip içermediğine dikkat etmek ve bu yönde beslenme planı oluşturmak gerekiyor. İşte B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılayan besinler...

B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

B12 vitamini, vücudun kendi başına üretebildiği bir vitamin değildir. Eksikliği konusunda en çok şikayet edilen vitaminlerden biri olan B12 vitamini DNA ve sinir sisteminin vazgeçilmez vitaminidir. B12 eksikliği söz konusu olduğunda birçok rahatsızlık beraberinde ortaya çıkar.

B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

Kansızlık, bilişsel sorunlar ve psikolojik rahatsızlıkların temelinde yatan B12 vitamin eksikliği, fark edilmeyerek ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

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B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

B12 vitamini, bağırsakta bulunan faydalı bakteriler sayesinde sentezlenir ve suda çözülür. Vücutta kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlayan B12 vitamini sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz vitaminlerdendir.

B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ HANGİ SİNYALLERİ VERİYOR?

B12 vitamin eksikliği doğrudan bağırsakları etkiliyor. Bağırsaklar besinleri çözümlemekte zorlanıyor.

B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketildiğinde B12 değeri normale dönüyor

B12 vitamin eksikliği sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor. Kabızlık, ishal gibi şikayetler B12 vitamin eksikliğinin en önemli belirtilerindendir.

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