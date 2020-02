Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Hiç kuşkusuz çocuk sahibi olmak hemen her çiftin hayali. Ancak bu her zaman kolay olmayabiliyor, zira ülkemizde her 100 çiftten 10-15'inde infertilite (kısırlık) sorunu yaşanıyor. Nedeni kimi zaman kadından, kimi zaman erkekten kaynaklanan infertilite probleminde sperm sayısının ve kalitesinin düşmesi önemli bir yer tutuyor. Öyle ki yapılan araştırmalar son 50 yılda sperm sayısının yüzde 50 oranında azaldığını gösteriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl günümüzde sperm sayısı ile kalitesinin düşmesinde hatalı alışkanlıkların da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek, "Üstelik üreme sağlığını tehdit eden alışkanlıklar günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu nedenle infertilite sorunu yaşayan erkeklerde öncelikle yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor" diyor. Peki erkeklerin baba olmalarını önleyen faktörler neler? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl sperm sayısını ve kalitesini düşüren etkenleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.