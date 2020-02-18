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olmayı önleyen 10 tehlike!

Hiç kuşkusuz çocuk sahibi olmak hemen her çiftin hayali. Ancak bu her zaman kolay olmayabiliyor, zira ülkemizde her 100 çiftten 10-15'inde (kısırlık) sorunu yaşanıyor. Nedeni kimi zaman kadından, kimi zaman erkekten kaynaklanan infertilite probleminde sperm sayısının ve kalitesinin düşmesi önemli bir yer tutuyor. Öyle ki yapılan araştırmalar son 50 yılda sperm sayısının yüzde 50 oranında azaldığını gösteriyor. Prof. Dr. günümüzde sperm sayısı ile kalitesinin düşmesinde hatalı alışkanlıkların da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek, "Üstelik üreme sağlığını tehdit eden alışkanlıklar günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu nedenle infertilite sorunu yaşayan erkeklerde öncelikle yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor" diyor. Peki erkeklerin olmalarını önleyen faktörler neler? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl sperm sayısını ve kalitesini düşüren etkenleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 09:43
Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

SİGARA VE ALKOL

Sigarada bulunan karbonmonoksit gibi zararlı maddeler testise ulaşan oksijen miktarını azaltarak sperm yapımını olumsuz etkiliyorlar. Ayrıca benzopiren, kadmiyum, karbonmonoksit gibi metabolitler de spermde kırıklarına neden oluyor, bunun sonucunda spermin sayı ve kalitesini düşürüyorlar. Uzun süreli ve aşırı alkol tüketimi de karaciğer ile hormon dengesini bozarak sperm sayısını düşürmesinin yanı sıra anormal sperm üretimine yol açıyor.

Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

AŞIRI KİLOLU OLMAK

Aşırı kilo, özellikle de göbek çevresindeki yağlanma, testis ısısının artmasına ve östrojen miktarında artışa sebep oluyor. Erkeklerde beden kitle indeksinin artması aynı zamanda androjen hormon seviyesini de düşürüyor. Tüm bu faktörler sonucunda sperm sayısı azalırken, kalitesi de düşüyor. 30-37 yaş aralığındaki erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada; kilolu erkeklerde (: 25.1–30.0 kg/m²) sperm konsantrasyonu ve total sperm sayısı normal kiloda (BKİ: 20.0–25.0 kg/m²) olan erkeklere oranla daha düşük bulunmuş. Aynı çalışma; obezite sorunu olan erkeklerin testosteron hormonlarının da yüzde 25-32 oranında daha az olduğunu belirlemiş.

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Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

ISIYI ARTIRAN FAKTÖRLER

Testis skrotumda (torba) yer aldığı için vücut sıcaklığının 2-4 derece altında oluyor ve bu sıcaklık sperm yapımı için ideal sıcaklığı sağlıyor. Ancak saunanın sık kullanılması, uzun süreli oturmak, araba kullanmak, sıkı ve dar kıyafetler giymek skrotal ısıyı arttırarak sperm yapım mekanizmasında sorun oluşturabiliyor. Prof. Dr. , "Bu nedenle sauna ve jakuzi gibi ortamlarda 30 dakikadan fazla kalınmamasına dikkat edilmeli. Araba kullanırken 3-4 saatte bir mola verilmeli" diyor.

Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

EGZERSİZİ ABARTMAK

Yapılan araştırmalar; düzenli egzersizin stres hormonu olarak da bilinen kortizol ve testosteron seviyelerini yükselttiğini, bunun sonucunda da sperm kalitesinin arttığını gösteriyor. Egzersiz sayesinde aynı zamanda spermlerin hareketleri de hızlanıyor. Prof. Dr. aşırı yapılan egzersizin ise tam aksine erkeğin doğal üreme kapasitesini azalttığı uyarısında bulunarak "Sperm kalitesini artırmak isteyen erkeklere egzersizi kesinlikle öneriyoruz. Ancak gereğinden fazla, özellikle de vücudun dayanıklılığını artırma amaçlı yapılan uzun süreli egzersizler ve kas yapımı için kullanılan bazı ilaçlar hormon dengesini değiştirerek testosteron miktarını azaltıyorlar. Buna paralel olarak sperm üretimi olumsuz yönde etkileniyor"

Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

VARİKOSEL

Testislerdeki, özelikle de sol testislerdeki toplardamarların genişlemesi 'varikosel' olarak adlandırılıyor. Varikosel skrotal (torba) ısıyı arttırarak ve hormonal etkiyle sperm yapımında negatif etki oluşturuyor. Varikoselin bulunduğu testiste 3 mekanizmaya bağlı hasar gelişiyor: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi. Varikoselin genel popülasyonda yüzde 15 iken infertil erkeklerde bu oran yüzde 40'lara kadar yükseliyor. Varikosel ameliyatından sonra sperm parametrelerinde yüzde 40-60 oranında düzelme bekleniyor. En fazla olumlu etki, sperm sayısı ve hareketliliğinde görülüyor.

Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini, hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme hücrelerinin sağlığı için çok önemli. Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu D vitaminin testis fonksiyonlarını düzenlemeye yardım ettiğini gösteriyor. D vitamininin ayrıca spermde hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu arttırarak sperm hareketliliğini sağladığı düşünülüyor. Yine yapılan çalışmalara göre; erkeklerde D vitamini eksikliği spermlerde hasarı oluşturabiliyor. D vitamini düzeyi yetersiz olan erkeklerle kıyaslandığında, D vitamini düzeyi yeterli olan erkeklerde hareketli sperm sayısı daha yüksek bulunmuş.

Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

BAZI İLAÇLAR

Bazı tansiyon, ülser ve gastrit ilaçları ile antidepresanlar sperm sayısını düşürebiliyorlar. Pek çok ilaç türü üremeyi çeşitli şekillerde etkileyebiliyor: Örneğin bazı ilaçlar testislerde toksik etki oluşturarak sperm üreten hücrelere hasar verebiliyor. Bazı ilaçlar da dolaylı olarak etki ediyor: Sperm üreten testis hücrelerini uyaran hormonların sinyallerini keserek, sperm sayısının düşmesine neden olabiliyor. Bazı ilaçlar da cinsel isteği olumsuz etkileyebiliyor ya da ereksiyonu ve spermin dışarı çıkmasını bloke edebiliyor. Yine bazı ilaçlar spermin yumurtayı dölleme kapasitesini azaltabiliyor. Dolayısıyla üreme yeteneğinde sorun oluşursa hekim tarafından alternatif ilaçlara geçilebiliyor.

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