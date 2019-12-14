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koruyucu öneriler...

"Son dönemde sık sık duymaya başladığımız geçirgen sendromu nedir? Henüz hakkında yeteri kadar araştırma yapılmayan bu hastalık gaz, kramp, baş ağrısı, yorgunluk, eklem ağrısı gibi birçok soruna neden olabilir." diyen Selahattin Dönmez bağırsak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar…

Selahattin DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:52
Bağırsak koruyucu öneriler...

"Son dönemde sık sık duymaya başladığımız geçirgen sendromu nedir? Henüz hakkında yeteri kadar araştırma yapılmayan bu hastalık gaz, kramp, baş ağrısı, yorgunluk, eklem ağrısı gibi birçok soruna neden olabilir." diyen Selahattin Dönmez bağırsak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar…

Bağırsak koruyucu öneriler...

Sızdıran veya geçirgen sendromuyla son zamanlarda fonksiyonel tıp adı altında bir akım sayesinde tanıştık. Bu yeni ortaya çıkan hastalığın, genel anlamda zayıflayamayan şişman bireylerde, gaz, şişkinlik ve bağırsağın boşalımın değişken olmasıyla karakterize sindirim sistemi hastalıklarına hatta migren, kronik yorgunluk, fibromiyalji ve vitamin eksikliklerine neden olabileceği belirtiliyor. Çok konuşulan bu hastalıkla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum.

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Bağırsak koruyucu öneriler...

Bağırsaklarda 4 bin metrekareden fazla yüzey alanını kapsayan, milyonlarca hücre vardır. Bu hücreler bir güvenlik sistemi gibi davranan ve kan dolaşımına neyin emileceğine ve neyin dışarıda kalacağına karar veren bir bariyer oluşturmak için sıkı bağlantılala bir araya gelirler. Bu sıkı dizilim, bağırsaklarda sindirilmiş besinlerin, sıvıların, vitamin ve minerallerin sorunsuz bir şekilde hattı içerisinde ilerlemesini ve gerekli bulunan yerde de emilimin gerçekleşmesine izin verir.

Bağırsak koruyucu öneriler...

Yani bu bariyer besinin herhangi bir şekilde sıkı sağlamlığı sayesinde sızmasını önler. Bağırsak sağlığını bozan bir hastalık veya durum oluşursa hücreler arası sıkı bağlantıda sızıntı yapacak şekilde bozulmaların olabileceği öngörülüyor. Eğer bu durum tıbbi olarak doğruysa toksinler ve bakteriler kan dolaşımına sızarak bazı semptomların oluşmasına neden olabilir.
Bu durum '' olarak adlandırılıyor.

Bu sürecin sonunda vücutta iltihaplanma tetiklenebilir ve şişkinlik, gaz, kramplar, cilt döküntüleri, yorgunluk, baş ağrıları ve eklem ağrıları gibi sorunların zincirleme reaksiyonu oluşabilir. Bağırsak üzerine çalışan uzmanlar bazı testler uygulayarak geçirgen bağırsak sendromu olup olmadığını belirleyebiliyorlar.

Bağırsak koruyucu öneriler...

ZONULİNİN ROLÜ NE?

Geçirgen sendromu konusunda bugüne kadar yapılmış araştırmaların çoğu, hücreler arası sıkı bağlantıları sağlayan protein olan zonulin üzerine odaklandı. Zonulin vücudun dokularının bekçisi gibi çalışır, zararlı bakteri ve toksinleri dışarıda tutarken bazı maddelerin geçmesine izin verir. Harvard'a bağlı Massachusetts General Hospital'daki Çölyak Araştırma Merkezi'nin yöneticisi ve alanında araştırmacılardan biri olan Alessio Fasano ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmalarda zonulinin, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet de dahil olmak üzere birçok otoimmün hastalıkta yükseldiği gözlendi.

Bağırsak koruyucu öneriler...

Diabetes dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada ise tip 1 diyabet öncesinde devam eden katılımcıların yüzde 70'inin kanında yüksek zonulin seviyeleri tespit edildi. Ve zonulin artışının da tip 1 diyabetin başlangıcından 3-4 yıl önce meydana geldiği bildirildi. Birçok vakada geçirgen sendromunun genetik yatkınlıktan etkilendiği belirttilse de bazı vakalarda sindirim sistemindeki değişikliklere karşı daha duyarlı bir yapıya sahip olanlarda yaşamın herhangi bir döneminde bu rahatsızlık ortaya çıkabilir.

Bağırsak koruyucu öneriler...

Çünkü yaşlanma bağırsaklardaki hücre yenilenmesini yavaşlatır ve bariyerinin zarar görmesini kolaylaştırarak, bu geçirgenliğin artmasına olanak sağlayabilir. Kalp damar hastalığı, kolorektal kanser ve Alzheimer'ın tedavisinde kullanılan steroid olmayan inflamatuar karşıtı ilaçların kullanılması da bağırsak geçirgenliğini olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında diyet lifinden fakir, yüksek şeker ve doymuş yağ içeren bir beslenme tarzı bu sürecin başlamasını tetikleyebilir.

Sürekli alkol kullanımı da bağırsaklarda gram negatif bakterilerin büyümesini teşvik edebilir; bu da asetaldehit birikimine ve bazı gram negatif bakteriler tarafından salınan ve hücre bozulamasına neden olan toksinlerin artışına neden olabilir. Bu durum da geçirgenlikte artışla sonuçlanabilir.

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