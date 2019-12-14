Bağırsak koruyucu öneriler...

Yani bu bariyer besinin herhangi bir şekilde bağırsak sıkı sağlamlığı sayesinde sızmasını önler. Bağırsak sağlığını bozan bir hastalık veya durum oluşursa hücreler arası sıkı bağlantıda sızıntı yapacak şekilde bozulmaların olabileceği öngörülüyor. Eğer bu durum tıbbi olarak doğruysa toksinler ve bakteriler kan dolaşımına sızarak bazı semptomların oluşmasına neden olabilir.

Bu durum 'geçirgen bağırsak sendromu' olarak adlandırılıyor.

Bu sürecin sonunda vücutta iltihaplanma tetiklenebilir ve şişkinlik, gaz, kramplar, cilt döküntüleri, yorgunluk, baş ağrıları ve eklem ağrıları gibi sorunların zincirleme reaksiyonu oluşabilir. Bağırsak üzerine çalışan uzmanlar bazı testler uygulayarak geçirgen bağırsak sendromu olup olmadığını belirleyebiliyorlar.