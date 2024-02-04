Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:04
Doktorlar "doğal ilaç" diyor: Bağırsaklarda "çözülme" etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize
Kabızlık, günlük yaşam kalitesini bozan ve en sık rastlanılan sorunlardan biri. Kramplar, şişkinlik ve ağrılarla birlikte sindirim sisteminin bir türlü düzenlenmemesi büyük sorunlara sebep olabilir. Stres, dehidrasyon ve altta yatan tıbbi durumlar gibi pek çok faktör kabızlığa neden olabilir, ancak beslenmeniz de büyük bir faktördür ve yeterince lif almamak veya çok miktarda süt ve süt ürünleri tüketmek gibi şeyler durumu daha da kötüleştirebilir. İşte kabızlık için adeta mucize olan o besin…