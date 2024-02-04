Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doktorlar "doğal ilaç" diyor: Bağırsaklarda "çözülme" etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize
Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:04

Doktorlar "doğal ilaç" diyor: Bağırsaklarda "çözülme" etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Kabızlık, günlük yaşam kalitesini bozan ve en sık rastlanılan sorunlardan biri. Kramplar, şişkinlik ve ağrılarla birlikte sindirim sisteminin bir türlü düzenlenmemesi büyük sorunlara sebep olabilir. Stres, dehidrasyon ve altta yatan tıbbi durumlar gibi pek çok faktör kabızlığa neden olabilir, ancak beslenmeniz de büyük bir faktördür ve yeterince lif almamak veya çok miktarda süt ve süt ürünleri tüketmek gibi şeyler durumu daha da kötüleştirebilir. İşte kabızlık için adeta mucize olan o besin…

Doktorlar doğal ilaç diyor: Bağırsaklarda çözülme etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Tatlı patates, chia tohumu, avokado ve fasulye gibi yiyecekler bağırsak hareketlerini artırmanıza yardımcı olabilir. Fakat Diyetisyen Lauren Manaker'a göre kuru erik, kabızlık durumunda yenebilecek en iyi yiyecektir.

Doktorlar doğal ilaç diyor: Bağırsaklarda çözülme etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Clinic Nutrition'da yayınlanan veriler, kuru erik yiyen kişilerin, kuru erik yemeyenlere kıyasla dışkı ağırlığında ve dışkı sıklığında önemli ölçüde daha fazla artış yaşadığını gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doktorlar doğal ilaç diyor: Bağırsaklarda çözülme etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Manaker'a göre kuru erik, kabızlığı giderme yeteneklerini sağlayan üç ana bileşene sahiptir: lif, sorbitol ve fenolik bileşikler.

Doktorlar doğal ilaç diyor: Bağırsaklarda çözülme etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Manaker, "Kuru erik, bağırsak düzenliliğini artırmaya yardımcı olan lif içeriği nedeniyle kabızlık için etkili bir doğal ilaçtır" diyor.

Doktorlar doğal ilaç diyor: Bağırsaklarda çözülme etkisi yapıyor! Kabızlık sorununu kökten çözen mucize

Lif, sağlıklı bağırsak hareketleri için gereklidir çünkü bu besin yumuşatır ve daha kolay tuvalete çıkmanızı sağlar. Bunu suyu emerek yapar, bu hem ağırlığı arttırır hem de kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

SON DAKİKA