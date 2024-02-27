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Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:13

Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin az veya zor olması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur ve birçok kişi hayatında en az bir kez bu durumu yaşar. Bazı insanlarda ise kabızlık kronik hale gelebilir. Kişiden kişiye tuvalete çıkma sıklığı değişse de haftada üç kezden az çıkmak ve tuvalete çıkarken zorlanmak, kabızlığın belirtileri arasındadır. Bu durumu yaşayanlar için ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Önerdiğimiz besin sayesinde ise kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

Bu sağlık sorununun önüne geçmek için, önerdiğimiz besinden günde 4 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

KABIZLIK NEDİR?
Kabızlığın teknik tanımı, haftada üç defadan az tuvalete çıkmak olarak yapılabilir.

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Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

Ancak, bireyler arasında bu sayılarda farklılıklar görülmesi oldukça normaldir.

Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

Kimi insanlar günde birkaç kez tuvalete çıkarken, diğerleri birkaç günde bir tuvalete çıkabilirler.

Bağırsakları anında çalıştırıp kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane yemek yetiyor...

Kişinin kendine özgü bir tuvalet alışkanlığı bulunur ve bu alışkanlık genellikle en doğru olanıdır.

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