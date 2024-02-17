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Haberler Galeri Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor
Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:29

Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

En sık karşılaşılan problemlerden biri olan kabızlık, bazı besinlerin tüketilmesiyle dakikalar içinde ortada kalkabiliyor. Uzmanlar, kabızlık sorunuyla başaçıkabilmek için bağırsak bariyerini besleyen faydalı bakterilerin çoğalması gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler tüketildiği anda etki ediyor ve kabızlık sorununu bitiriyor. Peki, hangi besinler kabızlığı bitiriyor? İşte kabızlık problemini ortadan kaldıran besinler...

Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

LİFLİ YİYECEKLER:

Kepekli tahıllar, yulaf ezmesi ve meyve gibi lif içeriği yüksek besinlerin düzenli olarak tüketilmesi sindirim sistemindeki aksaklıkları önlediği için kabızlık probleminin oluşmasını önlüyor.

Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

SU:

Kabızlığın en önemli nedenlerinden biri yeterli miktarda su içmemek. Bol lifli gıdalar tüketiyor, yediğiniz besinlere dikkat ediyor, egzersiz yapıyor ancak yine de kabız oluyorsanız mutlaka yeterli miktarda su içip içmediğinizi kontrol etmelisiniz. Günde 3-3,5 litre su tükettiğinizde bağırsaklarınızın daha düzenli çalıştığını göreceksiniz.

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Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

YOĞURT VE FERMENTE BESİNLER:

Bağırsakların düzenli çalışması için en etkili besinlerden biri probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi besinlerdir. Günde bir porsiyon yoğurt tükettiğinizde veya kefir içtiğinizde sindirim sisteminizin düzene girdiğinizi göreceksiniz.

Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

LİMONLU YOĞURT:

Yoğurt, kabızlıkla mücadelede en etkili besinlerdendir ancak etkisinin kat kat artması için bir kase yoğurda birkaç damla limon suyu sıkmak yeterli oluyor.

Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

ZEYTİNYAĞI:

Çoğu zaman hafif bir müshil etkisi yarattığı için dikkatli tüketilmelidir. Kabızlığın sancılı olduğu dönemlerde bir kaşık zeytinyağı tüketilebilir.

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