Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
13:29
Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor
En sık karşılaşılan problemlerden biri olan kabızlık, bazı besinlerin tüketilmesiyle dakikalar içinde ortada kalkabiliyor. Uzmanlar, kabızlık sorunuyla başaçıkabilmek için bağırsak bariyerini besleyen faydalı bakterilerin çoğalması gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler tüketildiği anda etki ediyor ve kabızlık sorununu bitiriyor. Peki, hangi besinler kabızlığı bitiriyor? İşte kabızlık problemini ortadan kaldıran besinler...