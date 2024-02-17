Bağırsakları baştan sona temizliyor! Bir kez tüketen kabızlık nedir bilmiyor

SU:

Kabızlığın en önemli nedenlerinden biri yeterli miktarda su içmemek. Bol lifli gıdalar tüketiyor, yediğiniz besinlere dikkat ediyor, egzersiz yapıyor ancak yine de kabız oluyorsanız mutlaka yeterli miktarda su içip içmediğinizi kontrol etmelisiniz. Günde 3-3,5 litre su tükettiğinizde bağırsaklarınızın daha düzenli çalıştığını göreceksiniz.