Bağırsakların tamamını temizliyor! Kronik kabızlığın çaresi meğer bu besindeymiş!

ISIRGAN OTU ÇAYI:

Doğadaki en şifalı bitkilerden biri olarak kabul edilen ısırgan otu çayı, birçok besin ve minerali bünyesinde barındırıyor. Bağırsaklardaki toksinlerin ve iltihabın tamamını vücuttan atan ısırgan otu çayı bağırsak bariyerini onardığı için yeniden oluşacak iltihaplanma ve kabızlığın önüne geçiyor.