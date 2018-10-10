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sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:45
Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

UÇUK

Dudaklar ile ağız çevresinde oluşan ve içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde kendini gösteren uçuk da ihmal etmemeniz gereken önemli bir belirti. Özellikle yılda 4 kereden fazla gelişen uçuklar zayıf bir sisteminin uyarıcısı olabiliyor.

Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

YORGUNLUK

Efor sarf ettiğimizde yorulmamız olağan bir durum kuşkusuz. Ancak harcadığınız efordan daha fazla yorgun olmanız sisteminizin zayıfladığına işaret eden belirti olabiliyor. Sabah yorgun kalkmak, istirahatle bitkinliğin dinmemesi ve çabuk yorulmak doktora başvurmanızı gerektiren yakınmalar arasında yer alıyor.

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Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR

sistemi güçlü olan kişiler kolay kolay hasta olmuyorlar. Bağışıklığı sağlayan beyaz kan hücreleri yeterli düzeyde çalışamadıklarında ise enfeksiyonlara daha kolay yakalandığımız gibi, hastalıklar da daha zor iyileşebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ bu nedenle eğer çabuk hastalanıyorsanız bu durumu göz ardı etmemeniz gerektiği uyarısında bulunarak şunları söylüyor: "Ayrıca tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, idrar yolu veya genital bölge enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları önemli bir uyarıcı olabiliyor. Bu nedenle "nasıl olsa geçer" diyerek hastalığı hafife almak ve gelişigüzel ilaçlarla şikayetleri ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bağışıklık sisteminin taranması için bir hekime başvurmak gerekiyor"

Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

CİLTTE NEDENSİZ AÇILAN YARALAR

Ciltte nedensiz yara açılması veya mevcut yaraların geç düzelmesi, tekrarlayan mantar enfeksiyonları erken belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle önemsemediğimiz sivilceler, ayaklardaki mantarlar, kasık bölgesindeki kızarıklıklar, saçlı derinin pullanarak dökülmesi, zayıflayan sisteminin habercisi olabiliyor. Geç kapanan yaralar, ihmal edilmeden doktora gidilmesini ve bağışıklık sistemi taraması yapılmasını gerektiriyor. Unutulmamalıdır ki; cildimiz vücudumuzun içindeki sorunların adeta aynası gibidir.

Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

AFT VE PAMUKÇUK

Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda 4'kezden fazla ortaya çıkarsa bu durum sisteminizin zayıfladığına işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda pamukçuk da bir gösterge olabiliyor. Pamukçuk denilen kandida cinsi mantar ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar her yerde oluşabiliyor. Bağışıklık zayıfladığında vücuda yerleşen bu mantar aynı zamanda bağışıklığı kendisi de baskılayıp hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor. Hatta son yıllarda kanser gelişimine katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN…

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ sisteminizi güçlendirmek için almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Düzenli ve dengeli beslenin. Özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ile çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen gösterin.

Bağışıklık sisteminizin düştüğünün sinyalini vücudunuz böyle veriyor!

Kaliteli ve düzenli uyku uyuyun. Minimum 6-8 saat uyumaya, düzenli saatlerde yatağa girmeye çaba sarf edin.

Stres ve kaygı düzeyini olabildiğince en az düzeye çekin.

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