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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

Giriş Tarihi: 11.09.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 17:18
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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

BADEM

- İyi bir cilt, sağlıklı saçlar ve tırnaklar istiyorsanız mutlaka hayatınızda olmalı.
- Çok iyi bir omega-3 kaynağıdır. Bu sebeple kalp ve damar dostudur.
- Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Damar sertliğini önler.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

- diyette yağ yerine geçer 5 tanesi 50 kaloridir.
- Âdet dönemine bağlı iştah artışını dengeleyebilir.
- Yine magnezyum sebebiyle âdet sancılarına, psikolojik değişimlere iyi gelir.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kadınlar için günde 5-10 , erkeklerde 10-15 badem yenebilir.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

KAJU

- Omega-3 içerir, kalp, damar ve beyin için iyi bir dosttur.
- İçeridiği krom ve lifler sayesinde tokluk hissi verir.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

- Protein bakımından zengin olduğu için kas kitlesini korur, spor yapanlar için iyi bir besindir.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

- Kalorisi diğer yağlı tohumlar gibi yüksek olduğu için yine sınırsız değil, 8-10 tane kaju yenebilir. Bu yaklaşık olarak 100 kalori demektir.

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Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!
Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

CEVİZ

- Çok iyi bir hafıza, güçlü bir beyin ve sağlıklı bir kalp istiyorsanız her gün yemelisiniz.
- İçerdiği omega-3 çok değerlidir ve bu sebeple beyin gelişiminde, kalp sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük rolü vardır.

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