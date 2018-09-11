Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

BADEM - İyi bir cilt, sağlıklı saçlar ve tırnaklar istiyorsanız badem mutlaka hayatınızda olmalı. - Çok iyi bir omega-3 kaynağıdır. Bu sebeple kalp ve damar dostudur. - Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Damar sertliğini önler. - Badem diyette yağ yerine geçer 5 tanesi 50 kaloridir. - Âdet dönemine bağlı iştah artışını dengeleyebilir. - Yine magnezyum sebebiyle âdet sancılarına, psikolojik değişimlere iyi gelir. - Bağışıklık sistemini güçlendirir. - Kadınlar için günde 5-10 badem, erkeklerde 10-15 badem yenebilir. KAJU - Omega-3 içerir, kalp, damar ve beyin için iyi bir dosttur. - İçeridiği krom ve lifler sayesinde tokluk hissi verir. - Protein bakımından zengin olduğu için kas kitlesini korur, spor yapanlar için iyi bir besindir. - Kalorisi diğer yağlı tohumlar gibi yüksek olduğu için yine sınırsız değil, 8-10 tane kaju yenebilir. Bu yaklaşık olarak 100 kalori demektir. CEVİZ - Çok iyi bir hafıza, güçlü bir beyin ve sağlıklı bir kalp istiyorsanız her gün ceviz yemelisiniz. - İçerdiği omega-3 çok değerlidir ve bu sebeple beyin gelişiminde, kalp sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük rolü vardır.