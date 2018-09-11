Bakın hangi kuruyemiş neye faydalı!

CEVİZ



- Çok iyi bir hafıza, güçlü bir beyin ve sağlıklı bir kalp istiyorsanız her gün ceviz yemelisiniz.

- İçerdiği omega-3 çok değerlidir ve bu sebeple beyin gelişiminde, kalp sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük rolü vardır.