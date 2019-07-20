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  • Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

Bakın kan grubunuza hangi faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

Besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Etler. deniz ürünleri, süt ürünleri, yumurtalar, baklagiller, kuruyemişler, hububat, sebzeler, meyveler. yağlar, baharatlar, içecekler adı altında ayrı ayrı sınıflandırılmış gıda gruplarının kan gruplarına göre faydalı mı? Zararlı mı? Ya da nötr mü? her insan için sağlıklı mı? Kan grubunun yediklerimize etkisi var mı? Hangi A ? Hangi besinler B grubuna faydalı? Hangi besinler grubuna faydalı? Hangi besinler 0 grubuna faydalı? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte ve ...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:03
Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

UYKULUK

A : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

KEKLİK ETİ

A : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Nötr

Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

KOYUN

A : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

DANA

A : Zararlı

B Kan Grubu: Nötr

Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

KEÇİ

A : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Nötr

Bakın kan grubunuza hangi besinler faydalı! İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

YÜREK

A : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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