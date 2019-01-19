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Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

Büyüklerin 'ölüm dışında her derde deva' diye andıkları astıma da iyi geliyor kansere ve sindirim sistemi hastalıklarına da... Son yapılan araştırmalar bu otun kan şekeri ve kan yağları üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösteriyor

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:24
Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

Binlerce yıldır hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan , bereket tanesi olarak da anılan çok özel bir bitki.
Tarih boyunca önemli kişiler tarafından kullanılmış ve halka da kullanmaları öğütlenmiş. Çörek otunun sağlığa yararının ilk savunucularından olan tıbbın babası Hipokrat, bu otu karaciğeri güçlendirmenin yanı sıra akrep ve yılan sokmaları, cilt yaraları, enfeksiyon ve soğuk algınlığını tedavi etmek için kullanmış.

Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

Yıllar sonra İbni Sina da çörek otunun yorgunluk ve uyuşukluğu önlediğinden, metabolizmayı hızlandırdığından bahsetmiş. Kleopatra da doğal saflık ve güzelliğe kavuşmak için kullanmış.
Anavatanı Asya'nın güneybatısı olsa da günümüzde Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi birçok ülkede yetiştirilmekte ve sıklıkla kullanılmakta.

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Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

Büyüklerimizin 'ölüm dışında her derde deva' diye andıkları çörek otunun öksürük, baş ağrısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, romatizma, bağışıklık kaybının neden olduğu hastalıklar ve kanser tedavisinde etkin olduğu bilinmekte.
Emziren anneler tarafından da anne sütünü artırmak, bu hassas dönemde vücudun dirençli olmasını sağlamak ve lohusalık depresyonunu önlemek için kullanılıyor.
Bu bilinen sağlık yararlarının ötesinde özellikle son yıllarda ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı arttı ve kan şekeri ile kan yağları üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler kanıtlandı. Bu etkilerle de birçok kronik hastalığı önlemeye yardımcı olabilmekte.

Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

YAĞ ASİDİ DENGESİ

Çörek otunda bulunan, sağlıklı doymamış yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6'lar mükemmel bir dengeye sahip. Bu denge sayesinde prostaglandin E1 adı verilen yağ bileşenleri üretilir. Bu bileşen bağışıklık sistemini güçlendirir, kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu önler, bronşları açarak alerjiyi engeller. Bunun yanında kilo vermekte ciddi güçlük çeken insülin direncine sahip bireyler ve hipotiroid hastalarında kilo kaybını sağlamak için birebirdir. Çünkü prostaglandin E1, tiroid hormon salınımını artırarak metabolizmayı ateşler.

Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

KALBİ KORUR

kolesterol ve tansiyonun yükselmesini engelleyici etkisiyle damarlardaki kan akışını hızlandırır ve kalbi korur. Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otunun yapısındaki uçucu yağda bulunan temel bileşenlerin kötü huylu LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürücü, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıcı etkisini desteklemektedir. Bunu safrayla kolesterol atımını artırarak veya kolesterolün üretimini baskılayarak sağladığı düşünülmektedir. 12 hafta süren bir çalışmada günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

TAPTAZE BİR CİLT

protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler, ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar.

Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

KARACİĞER DOSTU

Toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir. aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller.

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