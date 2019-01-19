Bal ile tüketildiğinde hızla yağları eritiyor!

Büyüklerimizin 'ölüm dışında her derde deva' diye andıkları çörek otunun öksürük, baş ağrısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, romatizma, bağışıklık kaybının neden olduğu hastalıklar ve kanser tedavisinde etkin olduğu bilinmekte.

Emziren anneler tarafından da anne sütünü artırmak, bu hassas dönemde vücudun dirençli olmasını sağlamak ve lohusalık depresyonunu önlemek için kullanılıyor.

Bu bilinen sağlık yararlarının ötesinde özellikle son yıllarda çörek otu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı arttı ve kan şekeri ile kan yağları üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler kanıtlandı. Bu etkilerle de birçok kronik hastalığı önlemeye yardımcı olabilmekte.