Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!
Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!
Limon her mevsim sofralarımızda yerini alan türk mutfağının olmazsa olması bir besindir. Özellikle salata ve çorbalarımıza sıktığımız limonun faydaları ise saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan limonun vücudumuza etkileri o kadar yüksekki bazen sadece koklamak bile yetiyor. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Bakın başucunuza koyduğunuz limon dilimleriyle uyuduğunuzda vücudunuzda neler değişiyor. İşte limon dilimleriyle uyumanın faydaları...
Giriş Tarihi: 18.06.2019
09:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
16:58
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