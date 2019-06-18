Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

2- Odaklanmanızı artırır

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...