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Başucunuza dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

her mevsim sofralarımızda yerini alan türk mutfağının olmazsa olması bir besindir. Özellikle salata ve çorbalarımıza sıktığımız limonun ise saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan limonun vücudumuza etkileri o kadar yüksekki bazen sadece koklamak bile yetiyor. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Bakın başucunuza koyduğunuz limon dilimleriyle uyuduğunuzda vücudunuzda neler değişiyor. İşte ...

Giriş Tarihi: 18.06.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:58
Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine koymayı deneyebilirsiniz.

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Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza koymanın ne gibi olabilir? İşte cevaplar...

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

1- Gerginliğinizi alır

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda bakın vücudunuza neler değişiyor!

2- Odaklanmanızı artırır

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise kokusu birebir...

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