Bayramda doğru beslenmenin püf noktaları...

ETLERİNİZİ NASIL PİŞİRMELİSİNİZ?
Etler pişirme esnasında biyokimyasal ve fiziksel değişikliklere uğrar. Bu da etin mikrobiyal kalitesini ve duyusal özelliklerini değiştirir. Pişirme yöntemi, etin tüketim kalitesini etkileyen en önemli etmenlerden biri. Pişirme sırasında etin iç sıcaklığı 85 dereceye kadar yükselir, et pişerken su kaybı olur, et yağları erir ve lezzet gelişir. Etler orta ısıda uzun süre pişirildiğinde etin kuruması önlenir ve tam olarak pişme sağlanır. Bununla birlikte seçilen pişirme yöntemi etin çeşidine ve bağ doku miktarına uygun olmalı. Bağ dokusu yüksek olan etler daha sert yapıda olduklarından bu etlerde haşlama, kendi suyunda pişirme gibi düşük sıcaklıkta, uzun süreli, nemli ısıda pişirme yönetimi önerilir. Bağ doku içeriği düşük etlerin pişirilmesi için ise ızgara, fırın gibi kuru ısıtma yöntemlerinin kullanılması gerekir. Izgara yapılırken sıcaklık da çok yüksek olmamalı. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına neden olarak besin öğesi kaybını artırır.