Bayramda doğru beslenmenin püf noktaları...

HELAL USULE GÖRE KURBAN ETLERİNİ KESİN:

Her kurbanlık hayvanın kesim öncesinde veteriner hekim tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Denetimsiz kesilen hayvan eti, hayvanın yorgun veya hastalık etmeni taşımasına bağlı olarak daha koyu renkte ve daha kuru dokuda olur. Yine ufak kan damarı pıhtıları nedeniyle hem yenilmesi tercih edilmez hem de lezzetli de olmaz. Bu bağlamda kurbanlık hayvanın helal usule uygun şekilde kesilmesi dini boyutun gerekliliği kadar sağlık ve lezzet için de önem taşıyor. Çünkü hayvan kesilirken salgılanan hormonlar kurban etinin kalitesini olumsuz etkiler. Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların geçme riski ise çok yüksek.