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beslenmesi nasıl olmalıdır?

Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 17:35
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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

BEBEK DOĞDUKTAN SONRA NE KADAR SÜREDE BİR EMZİRİLMELİDİR?

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

Mümkünse ilk yarım saatte, en geç ise 1 saat içinde emzirilmelidir. Çünkü daha sonra uykuya dalmak isteyecek ve bebeği uyandırmak zorlaşacaktır.

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

ler ilk günlerde 2-3 saatte bir emzirilmesi gerekir. Uykusu 3-4 saatti geçerse, uyandırılıp emzirilmelidir. 2-3 haftalıktan sonra kendisi açlığı hissedeceğinden uyanıp emmek isteyecektir.

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

''SÜTÜM GELMİYOR'' ENDİŞESİYLE MAMAYA BAŞLAMAK DOĞRU MU?

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

Bebeğe doğru pozisyon verilip emzirilmesi sağlandığı müddetçe, anne sütünün gelmemesi diye bir durum olmaz.

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

Ancak doğum sonrası kaygılı annelerde, bebeğin aç kalma korkusu nedeniyle mamayla besleme eğilimi ortaya çıkabilir.

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beslenmesi nasıl olmalıdır?
Bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

Bu nedenle annenin desteklenmesi, emzirme danışmanlarının anneye emzirmeyle ilgili eğitimi ve psikolojik desteğin sağlanması çok önemli.

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