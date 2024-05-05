Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
09:59
Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin
Nöroloji Akademisi tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre, bazı besinler tüketildiği andan itibaren beyin hücrelerini öldürüyor. Bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya sebep olan bu besinler hafıza sorunları, halsizlik ve birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Peki, hangi besinler beyin hücrelerini öldürüyor? İşte asla tüketmemeniz gereken, beyni etkileyen en sağlıksız besinler...