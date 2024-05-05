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Haberler Galeri Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:59

Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre, bazı besinler tüketildiği andan itibaren beyin hücrelerini öldürüyor. Bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya sebep olan bu besinler hafıza sorunları, halsizlik ve birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Peki, hangi besinler beyin hücrelerini öldürüyor? İşte asla tüketmemeniz gereken, beyni etkileyen en sağlıksız besinler...

Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Yapılan çalışmalar, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin yaklaşık dört gün içerisinde hafıza sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Nöroloji Akademisi tarafından yürütülen çalışma sonucuna göre, bazı besinlerin tüketilmesi kısa sürede fizyolojik ve psikolojik farklılıklara sebep oluyor.

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Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Yapılan çalışmada, dört gün boyunca şekerli ve yağlı besinler tüketen insanların kan değerleri ve genel sağlık durumları incelendi. BU besinlerin, kişinin bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olduğu belirlendi.

Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir diğer çalışmada ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Beyin hücrelerini tükettiğiniz anda öldürüyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Uzmanlara göre, sağlıksız besinlerin tüketimi sonucu kilo almamak kaçınılmaz. Aşırı kilo, obezite ve diyabet başta olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getiriyor.

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