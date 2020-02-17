Beyin hücrelerini yeniliyor!

Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Uzun süren beslenme bozuklukları ise sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Hafıza ve zeka gelişimi açısından B vitaminlerini içeren yiyecekler birinci sırada gelmektedir. B vitamini özellikle beyin ve sinir sisteminin sağlığını korumak açısından önem taşımaktadır. Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için tüketilen besinlerin yaşlılığımızda oldukça faydasını göreceğiz. Peki bu süper besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini yenileyen ve hafızayı güçlendiren süper besinler…