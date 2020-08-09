Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

sağlığı için en yararlı olduğu kantlandı!

İnsanlar yaşlandıkça daha çok problemi yaşamaya başlıyor ve sağlıklı beslenmeye gösterdikleri önem de artıyor. İnsanları en çok etkileyen ve en çok korkulan hastalıklar arasında ayrıca rahatsızlıkları da bulunuyor. Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biri arasında yer alıyor. bozulduğunda vücudun dengesinde de problemler ortaya çıkabiliyor. Beynimiz gün içinde yaptığımız alışkanlıklar yüzünden hızla yaşlanabilir ya da günlük hayatta tükettiğimiz beynimizi doğrudan etkileyebilir. Bazı besinler beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki beyin sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 06:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 06:47
Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

vücudumuzun en önemli organlarından biri arasında yer alıyor. bozulduğunda vücudun dengesinde de problemler ortaya çıkabiliyor. Bazı beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki beyin sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...

Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

Beyin sağlığı için en yararlı gıda olduğu kantlandı!

Yoğurdun, yiyeceklerin içindeki zehirleri tutarak kaynakları yenilediğini belirten Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır.

SON DAKİKA