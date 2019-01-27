Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

The Sun'ın haberine göre 45 yaşındaki Heidi Spence, doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı... Heidi Spencer, beyninde keşfedilen 25 tümörden sonra adeta bir dedektife döndü. Kabusu geçen yıl Anneler gününde başladı. Sağ bacağı uyuşan Heidi'ye yapılan testler, beyin ve kemiklerine yayılmış dört akciğer kanseri evresini ortaya koydu. Sadece 6 ay ömrü kaldığını söyleyen doktorları umursamadı ve internetten hastalığını iyileştirecek tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. 45 yaşındaki Heidi, hangi ilaçların onun için en iyi işe yaradığını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı. İngiltere'nin önde gelen kanser tedavi merkezlerinden birinde uygulanan testle Heidi'nin beş geninin mutasyona uğradığını buldu. Bunlardan ikisinde de tedavi vardı. Üç ay içinde beyin tümörleri kayboldu ve kemiklerindeki ve akciğerlerindeki tümörlerde ise küçülmeler oldu. Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti.