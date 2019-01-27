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  • Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

Beyninde 25 tane bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

The Sun'ın haberine göre 45 yaşındaki , doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 13:18
Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

Heidi Spencer, beyninde keşfedilen 25 tümörden sonra adeta bir dedektife döndü.

Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

Kabusu geçen yıl Anneler gününde başladı. Sağ bacağı uyuşan Heidi'ye yapılan testler, beyin ve kemiklerine yayılmış dört akciğer kanseri evresini ortaya koydu.

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Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

Sadece 6 ay ömrü kaldığını söyleyen doktorları umursamadı ve internetten hastalığını iyileştirecek tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı.

Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

45 yaşındaki Heidi, hangi ilaçların onun için en iyi işe yaradığını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı.

Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

İngiltere'nin önde gelen kanser tedavi merkezlerinden birinde uygulanan testle Heidi'nin beş geninin mutasyona uğradığını buldu. Bunlardan ikisinde de tedavi vardı.

Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

Üç ay içinde beyin tümörleri kayboldu ve kemiklerindeki ve akciğerlerindeki tümörlerde ise küçülmeler oldu.

Beyninde 25 tane tümör bulunan talihsiz kadının yaşamak için sadece 6 ayı kalmıştı… Kendi tedavisini kendi buldu!

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