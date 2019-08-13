Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

Çağımızın ölümcül hastalıklarından olan kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. Oldukça ilerleyen tıbbın imkanlarından faydalanarak erken teşhis edilen kanser vakalarında başarılı olma olasılığı çok fazla oluyor. Kanserle ilgili araştırmalar, hem tedavi hemde kansere yakalanmadan önceki aşama yani kanseri önlemek için olabiliyor. İşte bu araştırmalardan biri de İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapıldı. Bilim insanların bu çalışmasında kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? İşte tüm bu soruların cevabını bulabileceğiniz araştırmanın sonuçları ve kanserden koruyan besinler listesi...