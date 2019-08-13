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Bilim insanları açıkladı! belli oldu!

Çağımızın ölümcül hastalıklarından olan kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. Oldukça ilerleyen tıbbın imkanlarından faydalanarak erken teşhis edilen vakalarında başarılı olma olasılığı çok fazla oluyor. Kanserle ilgili araştırmalar, hem tedavi hemde kansere yakalanmadan önceki aşama yani kanseri önlemek için olabiliyor. İşte bu araştırmalardan biri de 'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapıldı. Bilim insanların bu çalışmasında kişinin ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? İşte tüm bu soruların cevabını bulabileceğiniz araştırmanın sonuçları ve listesi...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 12:28
Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

Çağımızın ölümcül hastalıklarından olan kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. Oldukça ilerleyen tıbbın imkanlarından faydalanarak erken teşhis edilen vakalarında başarılı olma olasılığı çok fazla oluyor. Kanserle ilgili araştırmalar, hem tedavi hemde kansere yakalanmadan önceki aşama yani kanseri önlemek için olabiliyor. İşte bu araştırmalardan biri de 'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapıldı. Bilim insanların bu çalışmasında kişinin ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? İşte tüm bu soruların cevabını bulabileceğiniz araştırmanın sonuçları ve listesi...

Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu. 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

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Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

Uzun süren bu çalışmada kişinin ile geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Deneyler sonucunda ise kan grubu O olan insanların daha az kansere yakalandığı tespit edildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.

Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

KANSERDEN KORUYAN 9 MUCİZE YİYECEK

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler...

AHUDUDU

Vücuttaki toksin maddeleri dışarı atar, kanı temizler. Vücuda dinçlik verir. Ateş düşürücü etkisi nedeniyle ateşli hastalıklarda faydalıdır. Romatizma, nıkris, kansızlık ve verem hastalıklarına karşı yararlıdır. İdrar söktürücü özelliğiyle kabızlığı giderir.

Olgunlaşmış, taze ahududu bol miktarda A vitamini barındırır ve çok faydalıdır. Dokuları sıkılaştırıcı ve güçlendirici etkisi vardır.

Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

KİVİ

Lif açısından da zengin bir besin olan kivi bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir. Nefes açıcı etkisi ile astımlılara faydalıdır.

Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

Başta göğüs kanseri olmak üzere, oluşumuna ve ilerlemesine karşı koruyucudur. Kan basıncını dengeler. Tansiyonu ve kandaki kolesterol oranını düşürür.

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