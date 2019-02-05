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Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye teşhisi konduğu anlamına geliyor. Tablo her ne kadar vahim gibi gözükse de, doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri anlattı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 14:42
Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

İşte yemeniz ve uzak durmanız gereken besinlerin listesi…

Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

İŞİN SIRRI HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ

Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi söz konusu olmakla birlikte sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi kalıtsal olmayan faktörler ciddi risk unsurlarıdır. Amerikan Derneği (American Cancer Society) sağlıklı bir diyet eşliğinde ideal kilo korunarak haftada en az 150 dk. orta yoğunlukta egzersiz yapılırsa, yaşam boyu kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtmiştir. Tabi ki bunların yanı sıra, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak da şarttır.

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Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.

Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

GÜNDE 3-4 TANE YİYEBİLİRSİNİZ

Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var.

Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

• Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.

Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

• Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.

Bilim kanıtladı! Bu besinler kansersavar!

• Ceviz: Her gün 3-4 adet tüketilerek bu besinlerin koruyu özelliğinden faydalanılabilir.

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