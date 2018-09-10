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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Giriş Tarihi: 10.09.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 10:38
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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Bilim insanları kanser tedavisi konusunda umutlandırıcı bir keşif yaptı. Bazı bitkilerdeki bir maddenin bağırsak kanserini azalttığı gözlemlendi. İşte kanserle savaşan o maddenin bulunduğu besinler...

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre karnabahar, lahana, brokoli gibi besinlerin kanser üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğunu ortaya çıktı...

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Amerikan Kanser Derneği ve Ernest Mario Eczacılık Fakültesi profesörlerinden Kong şöyle diyor:

"Araştırmalarımız doğruladı ki beslenmeyle kanserden korunma arasında sıkı bir bağlantı var. Yediğimiz bazı maddelerin içinde kanser yapıcı genetik değişimin oluşmasını engelleyen maddeler mevcut." İşte bu "yediğimiz bazı maddelerin" başında ise kanabahar geliyor.

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Karnabaharı "Signuture Doctrin" teorisi açısından da ele almakta fayda var. Bu teori "işaret ilkesi" anlamına geliyor ve benzeşme yasası diye de anılıyor. Bu teoriye göre, doğada yer alan besinlerin ve bazı bitkilerin şekil ve renkleri hangi hastalığa iyi geldiklerini gösteren bir işaret aslında. Örneğin beyne benzeyen cevizin beyne, kalbe benzeyen fındığın kalbe iyi gelmesi gibi. Kalınbağırsak ve mesane tümörleri ise karnabahara benziyor ve uluslararası patoloji kitaplarında da bu kanserler "karnabahar şeklinde büyüme gösteren tümörler" diye geçiyor. İşte karnabaharın, özellikle bu kanserlere karşı koruyucu, hatta tedaviye yardımcı olduğuna dair pek çok çalışma mevcut.

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

"Turpgiller" ailesine dahil olan bu sebze, brokolinin de içinde olduğu "Brassica olerasea" üyesi ve oldukça zengin bir C vitamini kaynağı ki diğer adı askorbik asit olan bu vitaminin sık aralıklarla alınmasının etkin antioksidan (kanser karşıtı) gücü sayesinde kansere karşı koruyucu görev üstleniyor.

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

"Nutrition and Cancer-Beslenme ve Kanser" dergisinde yayımlanan İspanya kaynaklı bir çalışmada, izotiyosiyanat'tan zengin lahana türlerinden elde edilen özütünün, hücre kültürlerinde, kalın bağırsak kanseri hücrelerini, programlamış hücre ölümü adını verdiğimiz hücre intiharına sürüklediği gösterildi.

ABD'de Buffalo'da, Roswell Park Kanser Enstitüsü'nde yürütülmüş ve 2010 yılında yayımlanan 239 mesane kanseri vakasının dahil edildiği bir çalışmada, ve karnabahar grubu sebzelerin, mesane kanserli hastaların gidişatına olan etkisi araştırılmış. Bu çalışmadan önce bir çok hücre ve hayvan deneyi ile, karnabahar grubu sebzelerdeki izotiyosiyanat'ların mesane kanseri hücreleri üzerinde, üremeyi durdurucu etkileri gösterilmiş.

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Hastaların, karnabahar sebze tüketim sıklığı ile yaşam süreleri arasındaki istatiksel bağlantı araştırılmış. Pişirme, bu sebzelerdeki izotiyosiyanat miktarını azaltabildiği için, sorgulama, çiğ ve pişmiş olarak ayrı ayrı yapılmış. 8 yıllık bir takibe alınmış bu hastalar, bu süre zarfında hastaların 179'u ölmüş. Sonuç oldukça çarpıcı:

İstatiksel oranlamalara göre, karnabahar grubu sebze tüketim yoğunluğu ile hastaların ölüm oranları arasında güçlü bir ters orantı saptanmış. Bu etkinin, özellikle bu sebze grubunu çiğ tüketenlerde daha güçlü olduğu dikkati çekmiş. İlginç bir şekilde, sorgulamada yer alan diğer sebze ve meyvelerle hastaların yaşam süresi arasında bir ilişki bulunamamış.

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Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...
Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

HAŞLAMAYI TERCİH EDİN

İçeriğindeki "glukosinolat" ve bazı fenolik bileşikler esas kanser karşı koruyucu etkiden sorumlu ancak sebzeye kendine has keskin koku ve tadı veren de baskın olarak yine bu bileşikler. Karnabaharın o kendine has kokusundan hoşlanmayan bireylerin sebzenin ilk haşlama suyunu döküp, sonra yemeği pişirmeleri çok doğru bir yöntem değil çünkü bu yöntem etken maddelerin kaybı demek ve dolayısıyla pişirme suyu kesinlikle kullanılmalı. Eğer karnabaharı yumurtaya bulayıp, defalarca kızartmada kullanılmış bir yağda, özellikle de yaka yaka kızartırsanız, bu sebzenin kendisi bile kansere sebep olabilir. Oysa az miktarda suyla buharda hafif haşlanmış birkaç sap karnabaharı et yemeklerinizin yanında tüketmeniz sizi bağırsak ve mesane kanserlerine karşı bir kalkan gibi korur.

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