Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

ÇALIŞMALAR NE DİYOR?
"Nutrition and Cancer-Beslenme ve Kanser" dergisinde yayımlanan İspanya kaynaklı bir çalışmada, izotiyosiyanat'tan zengin lahana türlerinden elde edilen özütünün, hücre kültürlerinde, kalın bağırsak kanseri hücrelerini, programlamış hücre ölümü adını verdiğimiz hücre intiharına sürüklediği gösterildi.
ABD'de Buffalo'da, Roswell Park Kanser Enstitüsü'nde yürütülmüş ve 2010 yılında yayımlanan 239 mesane kanseri vakasının dahil edildiği bir çalışmada, ve karnabahar grubu sebzelerin, mesane kanserli hastaların gidişatına olan etkisi araştırılmış. Bu çalışmadan önce bir çok hücre ve hayvan deneyi ile, karnabahar grubu sebzelerdeki izotiyosiyanat'ların mesane kanseri hücreleri üzerinde, üremeyi durdurucu etkileri gösterilmiş.