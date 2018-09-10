Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

Hastaların, karnabahar sebze tüketim sıklığı ile yaşam süreleri arasındaki istatiksel bağlantı araştırılmış. Pişirme, bu sebzelerdeki izotiyosiyanat miktarını azaltabildiği için, sorgulama, çiğ ve pişmiş olarak ayrı ayrı yapılmış. 8 yıllık bir takibe alınmış bu hastalar, bu süre zarfında hastaların 179'u ölmüş. Sonuç oldukça çarpıcı:

İstatiksel oranlamalara göre, karnabahar grubu sebze tüketim yoğunluğu ile hastaların ölüm oranları arasında güçlü bir ters orantı saptanmış. Bu etkinin, özellikle bu sebze grubunu çiğ tüketenlerde daha güçlü olduğu dikkati çekmiş. İlginç bir şekilde, sorgulamada yer alan diğer sebze ve meyvelerle hastaların yaşam süresi arasında bir ilişki bulunamamış.