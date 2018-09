Bilim kanıtladı! Kanseri azaltan madde bu besinlerde...

HAŞLAMAYI TERCİH EDİN

İçeriğindeki "glukosinolat" ve bazı fenolik bileşikler esas kanser karşı koruyucu etkiden sorumlu ancak sebzeye kendine has keskin koku ve tadı veren de baskın olarak yine bu bileşikler. Karnabaharın o kendine has kokusundan hoşlanmayan bireylerin sebzenin ilk haşlama suyunu döküp, sonra yemeği pişirmeleri çok doğru bir yöntem değil çünkü bu yöntem etken maddelerin kaybı demek ve dolayısıyla pişirme suyu kesinlikle kullanılmalı. Eğer karnabaharı yumurtaya bulayıp, defalarca kızartmada kullanılmış bir yağda, özellikle de yaka yaka kızartırsanız, bu sebzenin kendisi bile kansere sebep olabilir. Oysa az miktarda suyla buharda hafif haşlanmış birkaç sap karnabaharı et yemeklerinizin yanında tüketmeniz sizi bağırsak ve mesane kanserlerine karşı bir kalkan gibi korur.