Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Ruhsal iyileşme ve bedensel detoks sağlayan oruç sağlık açısından oldukça yararlı bir eylemdir. Normal rutinin dışına çıkıldığı Ramazan ayı boyunca fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da farklı bir döneme girilir. Otuz gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren birey, kendini bir nevi değişim kampına sokar. Bu durumla birlikte kişinin sabretmeyi, empati kurmayı öğreneceğini ve manevi olarak güçlenmesini sağlayacağını vurgulayan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.