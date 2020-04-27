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araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Ruhsal iyileşme ve bedensel detoks sağlayan sağlık açısından oldukça yararlı bir eylemdir. Normal rutinin dışına çıkıldığı ayı boyunca fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da farklı bir döneme girilir. Otuz gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren birey, kendini bir nevi değişim kampına sokar. Bu durumla birlikte kişinin sabretmeyi, kurmayı öğreneceğini ve manevi olarak güçlenmesini sağlayacağını vurgulayan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:44
Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Ruhsal iyileşme ve bedensel detoks sağlayan sağlık açısından oldukça yararlı bir eylemdir. Normal rutinin dışına çıkıldığı ayı boyunca fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da farklı bir döneme girilir. Otuz gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren birey, kendini bir nevi değişim kampına sokar. Bu durumla birlikte kişinin sabretmeyi, kurmayı öğreneceğini ve manevi olarak güçlenmesini sağlayacağını vurgulayan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

ORUÇ TUTMANIN BEYNE FAYDALARI NELERDİR?

ayı boyunca, beynimiz diğer organlarımızdan farklı olarak tam kapasiteyle çalışmaktadır. Bunun nedeni, vücudumuzdaki organların 'nda beyne daha az uyarı göndermesidir.

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Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Vücuda giren besinlerin azalması ve vücudun uzun bir süre boyunca aynı saatlerde yemek yemeye alışması, beyni rahatlatmaktadır. tutmanın beyne olan faydası, araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Birey, oruçlu olduğu zamanlarda beyninde, nörotrafik faktör denilen protein üretimi artmaktadır. Beyin türevli nörotrafik faktör, salgı proteini olup beyinde ve kan dolaşımında bulunmaktadır.

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Bireyde, oruçla artan bu faktör; kişinin gelişiminde, canlılığında ve işlevlerini yerine getirmede önemli rol oynar. tutmanın, zihinsel fonksiyonları arttırdığı ortaya çıkarmıştır. Oruç, beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekler ve bu işleve yardımcı olacak kimyasalların salgılanmasını sağlar.

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

ORUÇ TUTMADAN ÖNCE KENDİNİZİ BU DURUMA HAZIRLAYIN

Diğer bir sebep ise sigara, alkol ve kafein bağımlılığıdır. Gün içinde sürekli çay ve kahve içen bir kişi tuttuğunda, kafein yoksunluğuna bağlı olarak dikkat düşmesi, dalgınlık, uykuya meyil, tahammülsüzlük, huzursuzluk ve gerginlik halleri yaşayabilir. Dolayısıyla kişinin toleransı azalabilir. Normalde hoşgörü ile karşılayabileceği birçok şeye tepki gösterebilir.

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlandı! İşte oruç tutmanın beyne inanılmaz faydaları

Ayrıca baş ağrıları ve hafif dengesizlik hisleri görülebilir. Normal zamanlarda yoğun kafein tüketen bir kişinin, bu tarz kafein yoksunluğu belirtileri yaşamaması için ramazana girmeden önceki günlerde, kafein miktarını makul ölçülere çekerek vücudunu oruca hazırlaması gerekir.

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