Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:03Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:03
Bilimsel olarak açıklandı! Zayıflattığı ortaya çıktı
Gün içinde tükettiğimiz gıdalar içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık veririler. Özellikle diyet yapanlar gün içinde tükettiği besinlere dikkat ederek, kalori hesabı yapmaktadırlar. Çünkü gıdaların kalorileri kilo alıp vermede önemli rol oynar. Peki gıdaların kalorilerini biliyor musunuz? Greyfurt %90 oranında su içerdiğinden zayıflama açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz gıdaların kalorileri...