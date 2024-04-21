Bilmeden her gün yiyoruz! Kalbi çürüttüğü ortaya çıktı

HAZIR ATIŞTIRMALIKLAR:

Hazır atıştırmalıklar, lezzetiyle bağımlılık yapıyor ve vazgeçmek mümkün olmuyor. Ancak yapılan araştırmalar, hazır atıştırmalıkların bilişsel fonksiyonları bozduğunu kanıtlar nitelikte. Bu nedenle arada bir bile olsa tüketmemek gerekiyor.