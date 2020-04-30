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Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları ortaya çıktı! Günümüzde genellikle çikolata halinde tüketilen kakaonun çiğ halinin faydaları saymakla bitmiyor. Kakaonun yüksek miktarda antioksidan içerdiği kanıtlandı. açısından da diğer tüm besinlerden daha zengin olan birçok hastalığa şifa oluyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:42
Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları ortaya çıktı! Günümüzde genellikle çikolata halinde tüketilen kakaonun çiğ halinin faydaları saymakla bitmiyor. Kakaonun yüksek miktarda antioksidan içerdiği kanıtlandı. açısından da diğer tüm besinlerden daha zengin olan birçok hastalığa şifa oluyor.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

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Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa tüketmeyi deneyin.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan , çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

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