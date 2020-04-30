Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte şifa deposu besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları ortaya çıktı! Günümüzde genellikle çikolata halinde tüketilen kakaonun çiğ halinin faydaları saymakla bitmiyor. Kakaonun yüksek miktarda antioksidan içerdiği kanıtlandı. Magnezyum açısından da diğer tüm besinlerden daha zengin olan kakao birçok hastalığa şifa oluyor.