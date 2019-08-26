Bir çocuğun yaşayabileceği en ağır travma!

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürülen Emine Bulut, şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerini tekrar gündeme getirdi. Çocukların özellikle aile içi şiddete tanık olmasının çok ağır travmalara yol açtığını vurgulayan uzmanlar, kronik aile içi şiddete maruz kalan çocukların kendileri şiddete uğramasa bile sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan önemli yaralar aldıklarını vurguluyor. Bu çocukların kısa ve uzun dönemde birçok sorun yaşadığını belirten uzmanlara göre, ders başarıları düşüyor, aşırı kaygılı ve endişeli ruh haline sahip oluyor ve kendilerine olan güven duyguları azalıyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, son günlerde gündemde olan şiddetin, çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.