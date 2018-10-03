Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Erdoğan, Türkiye'de Amasya ve Tokat yöresinde hünnabın üretildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hünnap erken meyveye yatıyor, fazla budama istemiyor. Sadece şekil budaması isteyen bir meyve türü. Lezzetli ve gevrek meyveleri var. Sofralık ve kurutmalık olarak tüketiliyor. Çin ve Kore'de geleneksel tıpta da kullanılıyor. Deneme ekiminde hünnabın uyum sağladığını gördük. Meyvenin bölgemizde yaygınlaşacağını ümit ediyorum. Ağaç ikinci yılda meyve vermeye başladı, bu güzel bir özellik. Hünnap soğuklardan da etkilenmedi. Çiftçilerin hünnap ile kendilerine yeni bir meyve pazarı oluşturacağını tahmin ediyorum."