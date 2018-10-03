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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Giriş Tarihi: 03.10.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:00
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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnabın Malatya'daki deneme ekimlerinde başarıya ulaşılırken, meyvenin bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan ve 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, zirai don, çil hastalığı veya yüksek rekolte gibi nedenlerle istedikleri geliri elde edemeyen çiftçilerin kayısının yanında ekonomik değeri yüksek meyveler yetiştirilebilmesi için ile ilgili çalışma başlattı.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Yaklaşık 3 yıl yürütülen çalışmalarda iklim ve toprak yapısına uyum sağladığı belirlenen meyvenin bölgede yaygınlaştırılması için çalışma yapılacak.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, hünnabın uyumu konusunda yaptıkları uzun süreli çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Enstitünün Battalgazi ilçesindeki kampüsünden 3 yıl önce deneme amaçlı diktiklerini hatırlatan Erdoğan, meyvenin kurutmalık ve sofralık olmak üzere 2 türünü denediklerini ifade etti.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Hünnabın aslında bir orman bitkisi olduğunu anlatan Erdoğan, Çin'de hünnabın sofralık ve kurutmalık çeşitlerinin üretildiğini kaydetti.

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Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi
Birçok hastalığa şifa oluyor! İşte ölümsüzlük meyvesi

Erdoğan, Türkiye'de Amasya ve Tokat yöresinde hünnabın üretildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

" erken meyveye yatıyor, fazla budama istemiyor. Sadece şekil budaması isteyen bir meyve türü. Lezzetli ve gevrek meyveleri var. Sofralık ve kurutmalık olarak tüketiliyor. Çin ve Kore'de geleneksel tıpta da kullanılıyor. Deneme ekiminde hünnabın uyum sağladığını gördük. Meyvenin bölgemizde yaygınlaşacağını ümit ediyorum. Ağaç ikinci yılda meyve vermeye başladı, bu güzel bir özellik. Hünnap soğuklardan da etkilenmedi. Çiftçilerin hünnap ile kendilerine yeni bir meyve pazarı oluşturacağını tahmin ediyorum."

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