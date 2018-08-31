Böbrek hastaları dikkat! Günde 2 taneden fazlası...

VİTAMİN DEPOSU ŞEFTALİYİ TÜKETMEK İÇİN 5 NEDEN

Yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden biri olan şeftali, içeriğindeki çeşitli vitamin ve mineraller açısından da adeta bir sağlık deposudur. Antioksidanları barındıran yapısı sayesinde birçok kanser türünden koruyucu özelliği bulunuyor. Şeftali, potasyum ve magnezyum yönünden zengin özelliği ile hamilelik sürecinde yaşanan kas kramplarının da önlenmesine yardımcı oluyor. Dyt. Sinem Uygun, şeftalinin faydaları hakkında bilgi verdi.