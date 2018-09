Böbrek taşları en çok bu yaşlarda görülüyor

Böbrek ve üriner sistem taş hastalığı tüm dünyada toplum sağlığını tehdit etmektedir. Toplumda her on kişiden birinde ömrünün herhangi bir aşamasında taş oluşur ancak özellikle beslenme, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalar hastalığın daha sık karşımıza cıkmasına sebep olmaktadır. Tüm yaşam boyunca taş düşürme riski erkeklerde 10 erkekte 1'ken, bu sayı 35-40 kadında 1'dir. üroloji bölümünden, Doç. Dr. Yavuz Özdemir böbrek taşlarının en çok 20-25 yaşları arasında görüldüğüne dikkat çekiyor; Taş hastalığı her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, sıklık 20-50 yaşları arasında artmaktadır. Genetik yatkınlık, taş oluşumundaki önemli bir risk faktörüdür.