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Böbreklere 'C' deyin!

Erkeklerde sık görülen taşları, hayatı olumsuz etkiliyor. böbrekler için bol su tüketmek, nohut yemek ve limonu çok sevmek gerekiyor. ilerledikçe, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Özellikle erkeklerde görülen ürolojik hastalıklar hem sağlığı hem de aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. , erkeklerde sık görülen böbrek taşı sorunuyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:43
Böbreklere 'C' deyin!

EN HAYATİ ORGAN


Böbrekler, vücutta yaşamsal organların başında geliyor. Günlük metabolizma sonucu oluşan ve vücuttan atılması gereken maddeleri (fazla su, sodyum, potasyum, üre, kreatin) atarak, yaşamın bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Kan basıncını dengeleyen, kan hücrelerini olgunlaştıran böbrekler, kalsiyum fosfor dengesinin düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Ancak çeşitli nedenlerle oluşan taşları, bu organın çalışmasını bozuyor. Oldukça yaygın hastalıklardan biri olan böbrek taşlarının oluşumunu engellemek için beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Dr. Hakan Yoldakalmaz böbrek taşlarını engelleyecek besinleri sıralıyor:.

Böbreklere 'C' deyin!

BOL SU İÇİN

sağlığını korumak için bol su içmek gerekiyor. Su, böbrekte taş oluşumunu engelliyor. Günde 10-12 bardak sıvı tüketimi, böbrekteki kimyasalların taşa dönüşmeden idrarla atılmasını sağlıyor..

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Böbreklere 'C' deyin!

DOMATESİ KISITLAYIN

Oksalattan zengin domates, bamya, pancar, ıspanak, pazı, patates, fındık, fıstık, badem, çikolata ve dondurma gibi besinleri böbrekte taş ihtimalini artırıyor..

Böbreklere 'C' deyin!

YOĞURT YİYİN
Süt, yoğurt, çökelek, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve incirdeki kalsiyum taş oluşumunu engelliyor..

Böbreklere 'C' deyin!

KURU BAKLAGİLLERİ UNUTMAYIN
Günde 120- 150 gramdan fazla et, tavuk ve balık tüketimi taşına neden oluyor. Hayvansal protein kaynaklarını aşırı tüketmemek gerekiyor..

Böbreklere 'C' deyin!

TURŞU YEMEYİN
Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden oluyor. Günde 1 silme çay kaşığından fazla tuz tüketilmesi de taş riskini artırıyor. Bu nedenle turşu ve hazır gıdalar gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Vücudunuzu susuz bırakan her türlü yiyecek ve içecek böbreklere zarar veriyor. Bu nedenle günde 5-6 bardaktan fazla çay ve kahve içmemek gerekiyor..

Böbreklere 'C' deyin!
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