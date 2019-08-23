Böbreklere 'C' deyin!

EN HAYATİ ORGAN
Böbrekler, vücutta yaşamsal organların başında geliyor. Günlük metabolizma sonucu oluşan ve vücuttan atılması gereken maddeleri (fazla su, sodyum, potasyum, üre, kreatin) atarak, yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Kan basıncını dengeleyen, kan hücrelerini olgunlaştıran böbrekler, kalsiyum fosfor dengesinin düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Ancak çeşitli nedenlerle oluşan böbrek taşları, bu organın çalışmasını bozuyor. Oldukça yaygın hastalıklardan biri olan böbrek taşlarının oluşumunu engellemek için beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Dr. Hakan Yoldakalmaz böbrek taşlarını engelleyecek besinleri sıralıyor:.