Böbreklere 'C' deyin!

TURŞU YEMEYİN

Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden oluyor. Günde 1 silme çay kaşığından fazla tuz tüketilmesi de taş riskini artırıyor. Bu nedenle turşu ve hazır gıdalar gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Vücudunuzu susuz bırakan her türlü yiyecek ve içecek böbreklere zarar veriyor. Bu nedenle günde 5-6 bardaktan fazla çay ve kahve içmemek gerekiyor..