Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden yararlanmak gerekiyor. Eğer bir boğaz ağrınız varsa Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bu doğal tavsiyelere göz atmanızı öneriyor. Kış aylarında hastalıklara karşı korunmak ve evde doğal yollarla boğaz ağrısı, öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız bu haber tam size göre... İşte doğanın bize sunduğu şifalı besinler... İKİ SARI GÜCÜ BİRLEŞTİRİN: AYVA VE LİMON Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin. Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir. Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir.