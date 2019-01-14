Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden yararlanmak gerekiyor. Eğer bir boğaz ağrınız varsa Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bu doğal tavsiyelere göz atmanızı öneriyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 15:13
Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Kış aylarında hastalıklara karşı korunmak ve evde doğal yollarla , öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız bu haber tam size göre...

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

İşte doğanın bize sunduğu şifalı besinler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

İKİ SARI GÜCÜ BİRLEŞTİRİN: AYVA VE LİMON

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin.

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur.

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir.

Boğaz ağrısına evde doğal çözüm!

Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir.

BİZE ULAŞIN