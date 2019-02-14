Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

VİRÜSLER KIŞ AYLARINDA ARTAR

Gribal enfeksiyonla vücuda giren virüsler bağışıklığı kötü etkiler. Özellikle bu virüsler kış aylarında artar. Vücut zamanla virüslerin etkisi ile deforme olmaya başlar. Bu virüslerden en çok kulak ve boğazlar hasar alır. Tüm iltihabın bu iki yerde toplanması yeme içme, duyma ve uyumayı etkilediğinden kişinin hasta kalma süresi uzar. Yutkunmayı güçleştiren bu iltihaplanma şiddetli boğaz ağrılarına neden olur. Uzmanlar bu rahatsızlıklar için iltihap kurutucu balgam söktürücü ilaçlar önerirler. Ancak ilaç kullanma taraftarı olmayan hastalara ise bazı besinlerin tüketilmesini tavsiye ederler