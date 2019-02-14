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Galeri Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası
Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası
Özellikle kışlar aylarında artan üst solunum yolu hastalıklarının ardından kuru ya da balgamlı
öksürük kalır. En kötüsü ise şiddetli boğaz ağrısı da bu durumların ardından yaşanır. Peki boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Sizler için hem sağlığı hem de yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlığı kısa sürede bitirecek doğal yolları araştırdık.
Giriş Tarihi: 14.02.2019
14:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019
14:48
VİRÜSLER KIŞ AYLARINDA ARTAR
Gribal enfeksiyonla vücuda giren virüsler bağışıklığı kötü etkiler. Özellikle bu virüsler kış aylarında artar. Vücut zamanla virüslerin etkisi ile deforme olmaya başlar. Bu virüslerden en çok kulak ve boğazlar hasar alır. Tüm iltihabın bu iki yerde toplanması yeme içme, duyma ve uyumayı etkilediğinden kişinin hasta kalma süresi uzar. Yutkunmayı güçleştiren bu iltihaplanma şiddetli boğaz ağrılarına neden olur. Uzmanlar bu rahatsızlıklar için iltihap kurutucu balgam söktürücü ilaçlar önerirler. Ancak ilaç kullanma taraftarı olmayan hastalara ise bazı besinlerin tüketilmesini tavsiye ederler
İŞTE BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA İYİ GELEN BESİNLER
AYVA VE LİMON
Bir adet ayva ve limonu blendırdan geçiriniz. Süzdükten sonra üzerine su ile ılıklaştıraln bal dökerek içiniz. Bu karışımı her sabah uyanır uyanmaz yapınız. Hastalıklara karşı hem sizi korur hem de olan boğaz ağrısının etkilerini azaltır. Ayva ve limon içerdikleri C vitamini sayesinde oluşan enfeksiyonlu virüsler azaltmada yardımcı olur.
SOĞAN SUYU
Allisin maddesi bakımından güçlü olan soğan, tam bir antibiyotik etki gösterir. Bu özelliği sayesinde vücutta biriken tüm virüs ve toksinleri vücuttan kısa sürede atar. Ayrıca içerdiği sülfür içerik balgam söktürücüdür. Özellikle hava yolu ile boğaz yerleşen enfeksiyonlu hücreleri balgam yolu ile vücuttan atar. Gün de bir bardak ılık bir şekilde soğan suyu tüketebilirsiniz. Acı tadı için içerisine bir kaşık bal ekleyebilirsiniz.
BALLI PAPATYA ÇAYI
Papatya içerdiği yatıştırıcı sayesinde boğazdaki tahrişin etkisini azaltır. Kuru
öksürük için ise kuşburnu ile karıştırılıp içerisine bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketilebilir. Bu karışımı her gün ara öğünlerde ve akşam yemeklerinden sonra tüketebilirsiniz.
PREBİYOTİKLİ BESİNLER
Turşu ve kefir gibi besinler prebiyotik kaynaklı oldukları için boğaz enfeksiyonlarına bire bir fayda sağlar. Bu besinleri günlük beslenme rutinine ekleyerek hastalıklara karşı boğaz sağlığınızı koruyabilirsiniz.