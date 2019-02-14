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  • Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

Özellikle kışlar aylarında artan üst solunum yolu hastalıklarının ardından kuru ya da balgamlı kalır. En kötüsü ise şiddetli da bu durumların ardından yaşanır. Peki boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Sizler için hem sağlığı hem de yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlığı kısa sürede bitirecek doğal yolları araştırdık.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 14:48
Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

VİRÜSLER KIŞ AYLARINDA ARTAR

Gribal enfeksiyonla vücuda giren virüsler bağışıklığı kötü etkiler. Özellikle bu virüsler kış aylarında artar. Vücut zamanla virüslerin etkisi ile deforme olmaya başlar. Bu virüslerden en çok kulak ve boğazlar hasar alır. Tüm iltihabın bu iki yerde toplanması yeme içme, duyma ve uyumayı etkilediğinden kişinin hasta kalma süresi uzar. Yutkunmayı güçleştiren bu iltihaplanma şiddetli boğaz ağrılarına neden olur. Uzmanlar bu rahatsızlıklar için iltihap kurutucu balgam söktürücü ilaçlar önerirler. Ancak ilaç kullanma taraftarı olmayan hastalara ise bazı besinlerin tüketilmesini tavsiye ederler

Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

İŞTE BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA İYİ GELEN BESİNLER

AYVA VE LİMON

Bir adet ayva ve limonu blendırdan geçiriniz. Süzdükten sonra üzerine su ile ılıklaştıraln bal dökerek içiniz. Bu karışımı her sabah uyanır uyanmaz yapınız. Hastalıklara karşı hem sizi korur hem de olan boğaz ağrısının etkilerini azaltır. Ayva ve limon içerdikleri C vitamini sayesinde oluşan enfeksiyonlu virüsler azaltmada yardımcı olur.

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Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

SOĞAN SUYU

Allisin maddesi bakımından güçlü olan soğan, tam bir antibiyotik etki gösterir. Bu özelliği sayesinde vücutta biriken tüm virüs ve toksinleri vücuttan kısa sürede atar. Ayrıca içerdiği sülfür içerik balgam söktürücüdür. Özellikle hava yolu ile boğaz yerleşen enfeksiyonlu hücreleri balgam yolu ile vücuttan atar. Gün de bir bardak ılık bir şekilde soğan suyu tüketebilirsiniz. Acı tadı için içerisine bir kaşık bal ekleyebilirsiniz.

Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

BALLI PAPATYA ÇAYI

Papatya içerdiği yatıştırıcı sayesinde boğazdaki tahrişin etkisini azaltır. Kuru için ise kuşburnu ile karıştırılıp içerisine bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketilebilir. Bu karışımı her gün ara öğünlerde ve akşam yemeklerinden sonra tüketebilirsiniz.

Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen besinler nelerdir? Soğan suyunun faydası

PREBİYOTİKLİ BESİNLER

Turşu ve kefir gibi besinler prebiyotik kaynaklı oldukları için boğaz enfeksiyonlarına bire bir fayda sağlar. Bu besinleri günlük beslenme rutinine ekleyerek hastalıklara karşı boğaz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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