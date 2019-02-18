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Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başardı. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemler ile vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 09:41
Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başardı. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemler ile vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün.

Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başardı. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemler ile vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün.

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Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

Vücudumuzda 600 kas, 206 adet kemik, binlerce tendon ve çok sayıda organ bulunuyor. Birçok yaşamımız için hayati önemde ancak bazıları var ki onlarsız da hayatta kalmak mümkün.

Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

Bu organlardan bazıları neredeyse tamamen gereksiz denebilecek düzeyde bazılarının yokluğu ise bir takım takviyelerle geçiştirilebiliyor.

Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

Peki insan vücudu hangi iç organlara aslında pek gereksinim duymuyor? İşte Euronews'in derlediği birkaç örnek:

Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

SAFRA KESESİ

Karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir kesedir. Safra kesesi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolar ve vücudun aşırı yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olur. Her ne kadar sindirim işlemine yardımcı olsa da safra kesesi yokluğunda da bağırsaklar bu organın işlevini görebilir. Zaten bu kese içerisinde meydana gelen katılaşmalar bazen normalden daha büyük safra taşlarına neden olabilir ve o zaman bu kese ameliyat ile tamamen alınır. Safra kesesi alınan kişilerin dikkat etmesi gereken tek şey diyetleridir. Aşırı yağlı yiyecekleri yemeye devam edebilirler ancak oluşacak sindirim zorluğu onları rahatsız eder.

Bu 10 iç organınız olmadan da yaşayabilirsiniz!

DALAK

Karnın sol tarafında, mide ile diyafram arasında yer alan, süngerimsi yapıda, damarsal lenfoid organdır. Ömrünü doldurmuş kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak, içlerindeki demiri yeniden kullanıma verir ancak görevlerinin birçoğunu, aslında başka organlar da yapar. Dalak en önemli işlevini vücut henüz anne karnındayken görür ve doğumdan sonra işlevleri diğer organlara aktarılır. Ayrıca dalağın içinden her an yüksek miktarda kan geçtiği için bu organa gelebilecek bir zarar, darbe veya oluşacak bir kanama ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda bu organ derhal ameliyat edilerek alınır ve kişi yaşamına normal şekilde devam eder. Oluşan tek sıkıntı dalaksız yaşayan kişilerin bazı enfeksiyon oluşumlarına daha açık hale gelmesidir ancak teknik olarak normal ömür süresini etkilemez.

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