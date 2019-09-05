Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Zonklama, batma ve yanma gibi farklı çeşitlerde ortaya çıkıyor… Aynı zamanda çınlama, işitme kaybı, dolgunluk hissi ve kulakta akıntı da eşlik edebiliyor. Hayat kalitemizi oldukça düşürebilen bu sorunun adı; kulak ağrısı! Aklımıza genellikle kulak kaynaklı sorunlar gelse de, aslında başka organlardan kaynaklanan pek çok etken kendini kulak ağrısıyla gösterebiliyor. Örneğin, mide fıtığı, reflü, zona ve akciğer enfeksiyonları gibi! Nadir de olsa, gırtlakta veya boğazda yerleşen bir tümörün de habercisi olabiliyor. Kulağımız ağrıdığında 'geçer' düşüncesiyle hekime başvurmayı geciktirmemiz, altta yatan hastalığın çok daha hızlı ilerlemesine neden olabiliyor ve tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Serdar Baylançiçek bu nedenle kulak ağrısının asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle yeni başlayan ve şiddetli kulak ağrılarında zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması çok önemli" diyor.