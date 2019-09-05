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  • Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Zonklama, batma ve yanma gibi farklı çeşitlerde ortaya çıkıyor… Aynı zamanda çınlama, işitme kaybı, dolgunluk hissi ve kulakta akıntı da eşlik edebiliyor. Hayat kalitemizi oldukça düşürebilen bu sorunun adı; ! Aklımıza genellikle kulak kaynaklı sorunlar gelse de, aslında başka organlardan kaynaklanan pek çok etken kendini kulak ağrısıyla gösterebiliyor. Örneğin, mide fıtığı, reflü, zona ve akciğer enfeksiyonları gibi! Nadir de olsa, gırtlakta veya boğazda yerleşen bir tümörün de habercisi olabiliyor. Kulağımız ağrıdığında 'geçer' düşüncesiyle hekime başvurmayı geciktirmemiz, altta yatan hastalığın çok daha hızlı ilerlemesine neden olabiliyor ve tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Serdar Baylançiçek bu nedenle kulak ağrısının asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle yeni başlayan ve şiddetli kulak ağrılarında zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması çok önemli" diyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 11:37
Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Bu 3 hatayı sakın yapmayın!

geliştiğinde bazı hatalı uygulamalardan kaçınmamız, sorunun ilerlememesi için çok önemli. asla yapmamamız gereken 3 hatayı şöyle sıralıyor: "Kulak yoluna zarar vereceği ve enfeksiyonun daha da kötüleşmesine sebep olacağı için kulak çubuklarını kesinlikle kullanmayın. Bunun yanı sıra kulağa gelişigüzel damlalar damlatmak ve hekime geç başvurmak da tedaviyi hem geciktiriyor hem de olumsuz etkiliyor. Örneğin kalıcı işitme kaybına neden olabilmesi gibi."

Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Kulak enfeksiyonları

Dış ve orta kulak enfeksiyonları, kulak ağrısının en sık görülen nedenlerini oluşturuyor. Orta kulak enfeksiyonu öncesinde sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gelişiyor. Kulak ağrısına ateş, halsizlik ve işitme azlığı eşlik ediyor. Tedavide antibiyotikler kullanılıyor. Genellikle yaz aylarında görülen dış kulak yolu enfeksiyonlarında kulak kepçesini hareket ettirmekle çok belirginleşiyor ve geceleri artıyor. Enfeksiyon ilerledikçe dış kulak yolunda şişme, kulağın tıkanması ve kulak akıntısı gelişiyor. Tedavide antibiyotik içeren kulak damlaları kullanılıyor. Enfeksiyonun ilerlediği durumlarda lokal temizlik ve pansumanlar gibi ek tedavilere ve girişimlere ihtiyaç duyuluyor.

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Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Kulak salgısının birikmesi

Halk arasında 'kulak kiri' denen, tıp dilindeki adıyla serumen buşon aslında dış kulak yolunun ürettiği doğal bir salgı. İçerdiği asit ve antiseptik maddelerle kulağımızı enfeksiyonlardan koruyor. Serumen buşon salgılandıktan sonra yavaş yavaş kendiliğinden dışarıya atılıyor. Ancak bu atılma mekanizmasında sorun gelişirse salgı içeride birikerek tıkaçlar oluşturuyor. Kuruyup sertleştiğinde kulak tıkanıklığının yanı sıra da yapabiliyor. Bu mekanizmanın bozulmasının en büyük nedenlerinden biri ise pamuklu çubukların kullanılması.

Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Travmatik durumlar

Kulak kepçesinin delici ve kesici aletlerle yaralanması, sıcak ve soğuk nedeniyle travmaya maruz kalması da yapıyor. Örneğin dış kulak yolunun sık sık temizlenmesi dış kulak yolunda travmalar oluşturabiliyor ve bu alanlarda ağrının yanı sıra kolayca enfeksiyon gelişebiliyor.

Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!
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Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Barotravma (Basınç travması)

Uçak yolculuğu veya dalış sırasında oluşan basınç değişikliği kulak zarının gerilmesine ve bunun sonucunda da ağrıya yol açabiliyor. Bunun ana nedeni ise kulak zarı arkasında bulunan hava dolu boşluğun basıncını ayarlayan ve diğer ucu burnun arkasına açılan östaki tüpünün tıkanması oluyor. basınç travmasının şiddetli olduğu durumlarda bazen orta kulak boşluğunda kanama ve sıvı birikimi de gelişebildiğini belirterek, "Özellikle uçak yolculuğunda bu tür bir problemle karşılaşmamak için hastayken uçmamak, uçuş öncesi burun açıcı spreyleri kullanmak, uçuş sırasında sakız çiğnemek, yutkunmak veya yudum yudum su içmek gibi hareketleri yapmak büyük önem taşıyor" diyor.

Bu 3 hatayı sakın yapmayın! Kulak ağrısının 6 önemli nedeni!

Çene veya dişlerde gelişen problemler

Çene ekleminde, çene kaslarında ve dişlerde oluşan problemler de yansıyan yapabiliyor. Çene hareketleriyle artan bu ağrılarda, ağrıyan tarafa sıcak uygulamak kulak ağrısını rahatlatıyor. Zaman zaman boğaz enfeksiyonları da yansıyan kulak ağrılarına neden olabiliyor.

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