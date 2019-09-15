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Bu belirtiler habercisi…

Her öncelikle küçük belirtilerle baş gösteriyor. Peki, çağın en korkulan hastalıklarından bir olan kanserin ilk belirtisi nasıl ortaya çıkıyor? Ağrı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çoğu zaman griple karıştırılabiliyor. Birçok ciddi hastalık, başlangıçta hastalar tarafından önemsenmediği için ihmaller söz konusu olabiliyor. de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 10:51
Bu belirtiler hastalık habercisi…

Her hastalığın bir belirtisi var. Ateş, ağrı, kilo değişimi, yorgunluk, baş dönmesi, öksürük, kaşıntı... Bütün bu belirtilerin bir ya da birkaç anlamı olabiliyor. Bu belirtilerin farkında olmak hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli rol oynuyor. Bakın hangi belirtiler hangi sağlık sorunlarına işaret ediyor...

Bu belirtiler hastalık habercisi…

BAŞIN ÖN BÖLGESİNDE BASINÇ HİSSİ:

Genellikle sinüziti akla getirir. Ancak göz tansiyonu, kafa içinde ön kısımda yer işgal eden lezyon ile bazı migren çeşitlerinde de bu his olabilir. Şakaklarda ağrı ve basınç duygusu: Gerilim tipi baş ağrıları, çene ekleminde kireçlenme, kulak önündeki tükürük bezinin hastalıkları, şakak bölgesindeki damarın mikropsuz iltihaplanması.

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Bu belirtiler hastalık habercisi…

AĞRI VE BASINÇ:

Tansiyon yüksekliği, boyun omurlarında kireçlenme, sinir basıları, kas spazmları gibi patolojileri düşündürür. Başta basınç hissiyle beraber görmede bulanıklık: Göz tansiyonu, gözün arka tabakalarında kanama, yırtılma olması.

Bu belirtiler hastalık habercisi…

GÖRME BULANIKLIĞI:

Katarakt, gözün optik sisteminde bozukluk, şeker ve tansiyon hastalığına bağlı göz damarlarında hasarlanma, göz sinirinin hastalıkları, gözün saydam tabakasının hastalıkları, kafa içinde görme merkezinin hastalığı.

Bu belirtiler hastalık habercisi…

BAŞ DÖNMESİ:

Tansiyon yükselmesi ve düşmesi, iç kulaktaki denge organının hastalıkları, sıvı noksanlığı, kansızlık, tuz dengesi bozukluğu, vitamin noksanlığı, kafa içinde basınç artışı, görme bozuklukları, beyin sapı hastalıkları.

Bu belirtiler hastalık habercisi…

BURUN KANAMASI :

Pıhtılaşma sistemi hastalıkları, kandaki pulcukların sayısının ve fonksiyonunun az olması, tansiyon yüksekliği, kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi, burun içinde kılcal damar yumağının olması, ileri dönem karaciğer-böbrek hastalığı, burun içinde enfeksiyon.

Bu belirtiler hastalık habercisi…

BURUN TIKANIKLIĞI:

Gribal enfeksiyonlar, burun alerjisi, burunda deviasyon, polip. Baş dönmesiyle beraber görülen burun kanaması: İlk akla gelmesi gereken tansiyon yüksekliğidir.

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