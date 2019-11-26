Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Bu belirtiler varsa dikkat! toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:21
Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

KARACİĞERİN OLDUĞU BÖLGEDE AĞRI

Karnınızın sağ üst bölgesinde ağrılı hissetmek, sorun yaşayabileceğinizin ilk işaretidir. Genellikle, durağan bir acıdır. Karaciğer yediklerinizi, vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirmesinin yanı sıra, atıkları filtrelemeye ve vücudun atıkları filtrelemesine yardımcı olmak olduğunu unutmayın. Karaciğeriniz bir hastalıktan etkilendiğinde, etkili bir şekilde çalışamaz, acı çeker ve vücut toksisite belirtileri gönderir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

BACAK VE AYAK BİLEĞİNDE MEYDANA GELEN ŞİŞME

Sorunu görmezden geldiğinizde, zavallı karaciğeriniz skar dokusu oluşturma pahasına kendini onarmaya çalışır. Skar dokusu ne kadar fazla olursa karaciğerin çalışması o kadar zorlaşır ve bu da portal hipertansiyona yol açar.

Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Son olarak bacaklarda ödem meydana gelir. İyi haber ise ödemin ağrısız meydana gelmesidir. Ödem her iki bacağı ve baldırları etkileyebilmektedir.

Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

KİLO ALMAK

Hormon işlev bozukluğundan kaynaklanmayan kilo alımı yaşıyorsanız, karaciğer fonksiyonu bozukluğunuz için doktorunuzla tartışmak isteyebilirsiniz.

Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Karaciğer gelen tüm toksinlerle (yapay tatlandırıcılar, yüksek yağlı diyet, bazı ilaçlar vb.) başa çıkamaz. Karaciğerin bulabildiği tek şey süzülmemiş toksinleri yağ hücrelerinde depolamak. Bu karışıklık meydana geldiğinde, vücudunuzun çok çalışan karaciğeri temizlemesine yardımcı olmadıkça kilo vermenize izin vermez.

Bu belirtiler varsa dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

GÖZ SARARMASI

Bir insanın gözleri veya derisi sararmaya başladığında, bilim bu durumu sarılık olarak adlandırılır. Sarılık çoğu zaman hastalık değil vücudunuzda meydana gelen bir işlevsizliğin belirtisidir.

BİZE ULAŞIN