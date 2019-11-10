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Bu belirtiler eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Vitaminler, tüm hücrelerin sağlığı ve normal işleyişi için hayati öneme sahip organik besinlerdir. Beden ve ruh sağlığının korunması için vitaminlerin doğru şekilde ve uygun dozlarda alınması önem taşıyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. eksikliği beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Peki, vitamin eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi vitamin hangi besinde bulunur? İşte vitamin eksikliği ile ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:46
Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Vitaminler, tüm hücrelerin sağlığı ve normal işleyişi için hayati öneme sahip organik besinlerdir. Beden ve ruh sağlığının korunması için vitaminlerin doğru şekilde ve uygun dozlarda alınması önem taşıyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. eksikliği beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Peki, vitamin eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi vitamin hangi besinde bulunur? İşte vitamin eksikliği ile ilgili tüm merak edilenler…

Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Vücudumuzun üretemediği ancak ihtiyaç duyduğu vitaminler ve bulundukları besinleri sizin için derledik...

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Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

A VİTAMİNİ KAYNAKLARI:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

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