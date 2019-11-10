Bu belirtiler vitamin eksikliği habercisi! İşte vitamin içeriğine göre besinler...

Vitaminler, tüm hücrelerin sağlığı ve normal işleyişi için hayati öneme sahip organik besinlerdir. Beden ve ruh sağlığının korunması için vitaminlerin doğru şekilde ve uygun dozlarda alınması önem taşıyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Vitamin eksikliği beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Peki, vitamin eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi vitamin hangi besinde bulunur? İşte vitamin eksikliği ile ilgili tüm merak edilenler…