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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

Giriş Tarihi: 17.09.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 10:45
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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

Ödem, hemen herkesin az ya da çok tanıştığı bir sorun. Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, ödem oluyor… Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik, ödemin belirtileri olarak sıralanıyor. Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ödemin ortaya çıktığını belirtenİç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, ödemin önlenemez bir durum olmadığını, bazen basit yaşam şekli değişiklikleriyle ödemin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. İşte karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler…

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

TUZU AZALTIN

Fazla tuz tüketimi neden olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar normal tüketilmesi gerekenden neredeyse 3 kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Bu nedenle günlük tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Tuzu azaltın. Azaltırken yalnızca yemeklere doğrudan döktüğünüz tuzu dikkate almayın, ayrıca yüksek tuz içeren gıdalar hazır gıdalar, soslar, cips ve çerezlerden uzak durmaya çalışın.

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

HAREKETİNİZİ ARTTIRIN

Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak neden oluyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

İLAÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bazı romatizma ilaçları ve tansiyon ilaçları neden olabiliyor. Romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler gerekliyse mutlaka kullanılmalı. Ama burada dikkat edilecek nokta, uzun süre sürekli kullanılmaması. Zira bu ilaçların sürekli kullanılması da ödemi arttırıyor. Tansiyon ilacına bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışarak ilacın değiştirilip değiştirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

KARBONHİDRATI AZALTIN

Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da neden olabiliyor. Bunu önlemek için karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltın.

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

ADET DÖNEMLERİNİZE DİKKAT EDİN

Kadınlarda özellikle adet öncesi ve sırasında ödem artıyor. Bunun nedeni de vücudunuzda hormonların farklılaşması. Özellikle bu dönemde tuzlu ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durulmasında fayda var.

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Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!
Bu belirtiler vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu gösteriyor!

BAZI GIDALARA AĞIRLIK VERİN

Kiraz, ananas, kayısı, maydanoz ve salatalık vücuttan su atıcı özelliği olan besinler. Ödeminiz olduğunda bu tür gıdaları daha fazla tüketerek su atıcı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

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