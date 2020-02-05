Bu belirtilere dikkat! Karaciğerinizin toksinlerle dolu olduğunu gösteriyor...

Karaciğer toksik madde ile dolduğu zaman vücudumuzun tepkileri farklı seviyelerde değişebilir. Doğru şekilde temizlenemediğinde atık birikir ve komplikasyonlara yol açar. Karaciğer, vücudun temizlenme sürecinde yer alan organlardan biridir. Kanda dolaşan toksik maddeleri filtreler ve ortadan kaldırır. Düzgün işleyen bir karaciğer, yüksek yaşam kalitesine sahip olmanın anahtarıdır. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...