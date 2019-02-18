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Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Doğanın bize verdiği ipuçları olduğunu biliyor muydunuz? Severek tükettiğimiz bazı besinlerin organlarımıza benzerliği hiç dikkatinizi çekti mi? Peki bu besinlerin benzediği organa şifa verdiğini söylesek, evet bilimsel olarak faydaları kanıtlanan bu besinlerin özellikle benzediği organa faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar bunları şöyle açıkladı:

Giriş Tarihi: 18.02.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 10:04
Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı besinlerin benzediği organa yararları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor.

Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.

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Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"

Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?

Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.

Bu benzerlikleri göz ardı etmeyin! Sağladıkları faydalar şaşırtıyor!

Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.

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