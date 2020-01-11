Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklar arttı. Gereksiz ve fazla ilaç kullanımı birçok sağlık problemine sebep olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin dermanı bu besinler oldu! Antibiyotik görevi gören bu besinler hem vücuttaki mikropları öldürüyor hem de birçok hastalığı önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…