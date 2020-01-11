Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu besin adeta !

Kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklar arttı. Gereksiz ve fazla ilaç kullanımı birçok sağlık problemine sebep olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin dermanı bu besinler oldu! Antibiyotik görevi gören bu besinler hem vücuttaki mikropları öldürüyor hem de birçok hastalığı önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Giriş Tarihi: 11.01.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 07:36
Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklar arttı. Gereksiz ve fazla ilaç kullanımı birçok sağlık problemine sebep olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin dermanı bu besinler oldu! Antibiyotik görevi gören bu besinler hem vücuttaki mikropları öldürüyor hem de birçok hastalığı önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Bu besin adeta doğal antibiyotik!

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Bu besin adeta doğal antibiyotik!

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Bu besin adeta doğal antibiyotik!

Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

BİZE ULAŞIN