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  • Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Bu beyni bitiriyor! İşte gelişimini engelleyen besinler...

Faydalı diye tükettiğimiz birçok besinin aslında gelişimini olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? Araştırmalara göre tükettiğimiz bazı besinler dört gün içinde beyni, hafızayı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. İşte beyni bitiren besinler listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:28
Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Faydalı diye tükettiğimiz birçok besinin aslında gelişimini olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? Araştırmalara göre tükettiğimiz bazı besinler dört gün içinde beyni, hafızayı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. İşte beyni bitiren besinler listesi...

Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Bu besin beyni bitiriyor! İşte beyin gelişimini engelleyen besinler...

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

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