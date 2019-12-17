Bu besin doğal insülin gibi...

Şeker hastalığı günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…