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Haberler Galeri Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen ; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…

Giriş Tarihi: 25.07.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 06:46
Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen ; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

Bir çoğumuzun yemeklerine tat vermek için kullandığı bu mucizevi baharat bakın nasıl şifa dağıtıyor...Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır.

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Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

- Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Bu besin doğal insülin yerine geçiyor! İşte kan şekerine iyi gelen mucizevi besinler...

- Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

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