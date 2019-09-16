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  • Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Bu hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Stres, kötü alışkanlıklar ve yaş; hafızayı etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle besinlerden aldığımız vitaminler beyin gelişimini desteklerken yaşlılığa bağlı kaybını azaltır. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:37
Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Stres, kötü alışkanlıklar ve yaş; hafızayı etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle besinlerden aldığımız vitaminler beyin gelişimini desteklerken yaşlılığa bağlı kaybını azaltır. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı kaybının azaltılabileceği biliniyor.

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Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

Bu besin hafızayı yeniliyor! İşte mucizevi besinler...

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan için kullanılabilir.

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