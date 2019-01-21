Bu besin kabızlığa çare oluyor!

At kestanesi yağı, balkan yarım adasında yetişen bir bitki türüdür. At kestanesi yağı güzellik, sağlık ve bir çok alanda kullanılan bir bitki türüdür. Son zamanlarda kozmetik alanlarda kullanılan at kestanesi yağının kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.