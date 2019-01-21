Bu besin kabızlığa çare oluyor! At kestanesi yağı, at kestanesinin yağı çıkartılarak sağlık açısından bir çok alanda kullanılan bir çeşit yağ türüdür. At kestanesi yağı kullanımının sıklaşmasıyla insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı at kestanesi yağı neye iyi gelir, at kestanesi yağının faydaları, at kestanesi yağı nasıl yapılır, at kestanesinin yağının saça faydaları nelerdir gibi… Bu soruların cevaplarını verdiğimiz bilgilerden sonra öğrenebileceksiniz. Giriş Tarihi: 21.01.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 11:32
At kestanesi yağı, at kestanesinin yağı çıkartılarak sağlık açısından bir çok alanda kullanılan bir çeşit yağ türüdür. At kestanesi yağı kullanımının sıklaşmasıyla insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı at kestanesi yağı neye iyi gelir, at kestanesi yağının faydaları, at kestanesi yağı nasıl yapılır, at kestanesinin yağının saça faydaları nelerdir gibi… Bu soruların cevaplarını verdiğimiz bilgilerden sonra öğrenebileceksiniz.
At kestanesi yağı, balkan yarım adasında yetişen bir bitki türüdür. At kestanesi yağı güzellik, sağlık ve bir çok alanda kullanılan bir bitki türüdür. Son zamanlarda kozmetik alanlarda kullanılan at kestanesi yağının kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.
AT KESTANESİ YAĞI NEYE İYİ GELİR?
At kestanesi yağının bir çok alanda sağlık açısından faydası bulunmaktadır. Saça, cilde çeşitli faydaları bulunan at kestanesi yağıyla bakımınızı günlük bakımınızı yapabilirsiniz. İlk olarak at kestanesi yağının cilde olan faydalarından bahsedelim…
AT KESTANESİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
At kestanesi yağının faydaları sadece kozmetik alanlarda değil, cilt sağlığı problemlerinde de etkili olabilmektedir.
Varis problemlerine, damar çatlaklarına at kestanesi yağı kullanılabilir.
VARİSLERİ TEDAVİ EDER
Varisler kadınlarda ve erkeklerde yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. At kestanesi yağı ile varis problemlerinize çare bulabilirsiniz. At kestanesi yağı kan dolaşımını düzenlediği için, varis oluşumuna ve damar çatlağına iyi gelmektedir.
GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUR
Kullanmış olduğumuz bir çok güneş koruyucu kremin içerisinde at kestanesi yağı bulunmaktadır. Aynı zamanda at kestanesi yağı cilde sürülerek de güneş koruyucu etkisinden faydalanılabilir.